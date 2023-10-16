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Yaşam Türk gönüllüler, Afrika’da bir anaokulunu bakımını üstlendi
Yaşam

Türk gönüllüler, Afrika’da bir anaokulunu bakımını üstlendi

Yeniakit Publisher
2023-10-16 19:57:00 -
Türk gönüllüler, Afrika’da bir anaokulunu bakımını üstlendi

Türkiye'de faaliyet gösteren Uluslararası Genç Derneği (UGED), Batı Afrika ülkesi Gana'da bir anaokulunu yenilenmesini üstlendi.

Türkiye'de faaliyet gösteren Uluslararası Genç Derneği (UGED), Batı Afrika ülkesi Gana'da bir anaokulunu yenilenmesini üstlendi.

UGED'in "Kara Sevdaya Düştük: Seferdeyiz" projesi kapsamında Gana'nın başkenti olan Akra'da bulunan Türk gönüllüler, Darul Hijra Islamic Anaokulu'nun bakım ve onarımını yaptı.

Gana'daki gönüllülerden Rabia Kübra Sevinç, AA muhabirine, anaokulunu baştan aşağı yenilediklerini belirtti.

Öğrencilerin eğitimine katkı sağlayacak malzemeleri temin ettiklerini söyleyen Sevinç, "Ziyaret ettiğimiz okulun boyanması, temizlenmesi ve süslenmesi işlerini yaptık ve öğrencilerle oyunlar oynadık. Onlara hediyeler dağıttık. Orada okullarının yenilenmesini merakla izleyen çocukların heyecanına şahit olmak, bu sevince ortak olmak çok güzeldi." dedi.

Sevinç, Türk hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen Gana Milli Cami ve Külliyesi'nde bulunan yetim çocuklar için de şenlik düzenlediklerini dile getirdi.
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Türk gönüllülerin yenilediği anaokulunun açılışına Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Hüseyin Güngör de katıldı.

 

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