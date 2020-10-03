Türk girişimcinin kurduğu spor teknoloji firması, Türkiye'yi başarıyla temsil ediyor

KUALA LUMPUR (AA) - ÖMER FARUK YILDIZ - Türk girişimci tarafından kurulan Singapur merkezli spor teknoloji firması Rapsodo, golf ve beyzbolda geliştirdiği donanım ve yazılımlarla uluslararası pazarda Türkiye'yi başarıyla temsil ediyor.

2010'da Singapur'da kurulan ve aktif olarak çalışmaya 2011'de başlayan Rapsodo şirketi, golf ve beyzbol sporunda topun atış hızı, yüksekliği, mesafesi ve dönüş hızı gibi teknik verileri kayıt altına alarak, sporcunun şahsi performansını değerlendiren atış monitörleri üretiyor.

Atış monitörleri, sporculara bilgisayar veya telefon uygulaması üzerinden rakipleriyle kıyaslama, haftalık ve aylık performanslarını değerlendirme ve eksiklerini tespit etme gibi imkanlar sunuyor.

Kısa zamanda her iki sektörde büyüyerek pazar payını artıran şirketin bugün Singapur'un yanı sıra Türkiye, ABD ve Japonya'da ofisleri bulunuyor.

Rapsodo'nun Türkiye ofisi İzmir Teknopark'ta yer alıyor ve burada 45 kişi istihdam ediliyor. Şirket, stratejik bölge olarak belirlediği Türkiye'deki çalışan sayısını 2021'de artırarak 100'e çıkarmayı hedefliyor.

- "Golf pazarında iyi bir yer edindik"

Rapsodo Üst Yöneticisi Batuhan Okur, AA muhabirine, şirketin kısa zamanda elde ettiği başarılarla uluslararası golf ve beyzbol pazarındaki yerini anlattı.

Donanım ve yazılım üretimine ilk olarak golf ile başladıklarını belirten Okur, "Bu pazarda çok iyi bir yer edindik. İlk ürünümüz, golf sporunda topun hızı, dönüşü ve yüksekliği gibi teknik bilgileri analiz ediyordu. Pazarda rakip ürünlere kıyasla farkımız, onlar ürünlerini 20 bin dolara satarken, bizim 2 bin dolara satmamız oldu. 2 bin dolarla 20 bin dolarlık kaliteyi ve hassasiyeti sağlayabildik." diye konuştu.

Okur, "Rapsodo MLM" isimli golf atış monitörünün kısa zamanda dünya markası haline geldiğinin altını çizerek, "Bu, şu an alanında dünyanın en çok satan ürünü konumunda. ABD'nin sayılı golf dergilerinden My Golf Spy'daki bir makalede, ilk sırada bizim ürün grubumuz yer aldı." dedi.

Golfte elde ettikleri başarının ardından beyzbol pazarına girdiklerini aktaran ve şirketinin beyzbola giriş serüvenine değinen Okur, şöyle devam etti:

"Beyzbolda ürünler geliştirme kararı almıştık fakat Singapur'da beyzbol olmadığı ve beyzbol topu satılmadığı için ilk zamanlarda zorlandık. Daha sonra beyzbol topunu zar zor bulduk, ürünü geliştirdik. Teknolojiyi çok iyi biliyorduk ama hala içimizde beyzbolu bilen biri yoktu.

ABD'den bu işi bilen birini çağırıp danışmak istedik. Daha sonra Amerika’dan alanında uzman biri geldi ve onunla ürünümüzü denedik. Nihai ürünümüz ise inanılmaz başarılı oldu ve kısa sürede ABD'deki beyzbol piyasasına girdi."

- "ABD'deki tüm beyzbol takımları bizim müşterimiz"

Okur, beyzbol atış monitörünün kalitesi ve cazip fiyatının, ABD'li beyzbol takımlarının kısa zamanda ilgisini çektiğini vurgulayarak, "Amerika’da 30 beyzbol takımının tamamı bizim müşterimiz. Amerika’daki ünlü kolej takımlarının da yüzde 70’i müşterimiz. Ciromuzda ve marka bilinirliliğimizde beyzbol takımlarının payı çok büyük. Beyzbolda pazar lideri konumundayız." ifadelerini kullandı.

Golf ve beyzboldaki başarılarının ardından futbol, basketbol ve kriket pazarlarına da girmeyi hedeflediklerine değinen Okur, kriket alanındaki ilk ürünün tanıtımını 2021 yılında yapmayı öngördüklerini söyledi.

Okur, "Türkiye'deki arkadaşlarımızın geliştirdiği fikirlerle piyasaya sürdüğümüz ürünler, şu an ABD'deki golf ve beyzbolun kaderini değiştiren nitelikte. Bu bizim için gurur verici." değerlendirmesinde bulundu.

- Türk yazılımcılara çağrı

Türkiye'deki ofislerini büyüterek Türk yazılımcılardan oluşan bir "Veri Bilimi Takımı" kurmayı planladıklarına dikkati çeken Okur, şunları kaydetti:

"Bu takımı kurma amacımız, bizim topladığımız verileri inceleyerek, oyunculara veri sunmak. Mesela, bir sporcuya 'Atışı x derecede, hızı y değerde yaparsan performansın yüzde 10 artar' diyeceğiz ve teknoloji tabanlı veri sayesinde performansın geldiği şaşırtıcı sonuçların sayısını artıracağız.

Türkiye Ar-Ge merkezimizden dünyaya iş yapıyoruz. Amerika’daki büyüme hızımıza ayak uyduracak, teknolojik dehaya sahip Türk yazılımcılarına çağrımız; Gelin, Rapsodo sizin dünyaya açılan kariyer adımınız olsun."