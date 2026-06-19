Sabah insanı olmak sandığınız kadar irade işi değil! Alarm çalmadan uyananların sırrı

Bazı insanlar alarm kurmadan sabahın erken saatlerinde uyanırken, bazıları için yataktan çıkmak her gün aynı mücadeleye dönüşüyor. Bu farkın temelinde çoğu zaman tembellik ya da irade eksikliği değil, vücudun iç saati yer alıyor. Sirkadiyen ritim olarak bilinen bu biyolojik sistem, kişinin ne zaman uykusunun geldiğini, ne zaman daha zinde hissettiğini ve güne hangi saatlerde daha kolay başladığını belirleyen en önemli mekanizmalardan biri olarak öne çıkıyor. İnsanların doğal uyku ve uyanıklık tercihi “kronotip” olarak adlandırılıyor. Kimi kişiler erken saatlerde daha enerjik olurken, kimileri gece geç saatlerde daha verimli hissediyor. Bu durumun arkasında vücudun 24 saatlik döngüyü nasıl yönettiği bulunuyor. Biyolojik saati 24 saatten biraz daha kısa çalışan kişiler genellikle akşam daha erken yoruluyor ve sabah daha erken uyanıyor. Bu kişiler doğal olarak “sabah insanı” olmaya daha yatkın görülüyor. İç saati 24 saatten biraz daha uzun çalışanlarda ise uyku daha geç geliyor, uyanma saati de daha ileriye kayabiliyor. Bu grup çoğunlukla “gece kuşu” olarak tanımlanıyor. Sabah erken uyanan kişilerde uyku hormonu olarak bilinen melatonin akşam saatlerinde daha erken yükselmeye başlıyor. Bu da kişinin daha erken uykulu hissetmesine neden oluyor. Sabah saatlerinde melatonin daha erken düştüğü için uyanma da daha kolay gerçekleşiyor. Uyanmaya yakın süreçte kortizol seviyesinin yükselmesi de vücudu güne hazırlayan önemli adımlardan biri. Kortizoldeki bu artış, vücudun enerji kullanımını destekliyor ve kalp-damar sisteminin güne uyum sağlamasına yardımcı oluyor.