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Ekonomi Türk gıda markasında zararlı madde tespit edildi: Kararını duyurdular, marketlerden acil olarak toplatılıyor
Ekonomi

Türk gıda markasında zararlı madde tespit edildi: Kararını duyurdular, marketlerden acil olarak toplatılıyor

Yeniakit Publisher
2024-08-27 09:58:00 - 2024-08-27 10:14:42
Türk gıda markasında zararlı madde tespit edildi: Kararını duyurdular, marketlerden acil olarak toplatılıyor

Gıda markasında zararlı madde tespit edilirken marketlerden toplatma kararını duyurdular: Marketlerden acil olarak toplatılmasına resmen karar verildi.

Ünlü Türk gıda markasına ait konserve ürünü ortaya çıkan sağlık riski nedeniyle tüm marketlerden toplatılıyor.
Türkiye’de ve Dünya’da geri toplatılan ürünler arasında bir yenisi daha eklendi.

Ünlü Türk gıda markasına ait konserve ürünü ortaya çıkan sağlık riski nedeniyle tüm marketlerden toplatılıyor.
Türkiye’de ve Dünya’da geri toplatılan ürünler arasında bir yenisi daha eklendi.

Kamu Son Haber’in edindiği bilgilere göre Türkiye’nin önemli gıda üreticileri arasında yer alan Sera markasına ait Sera Yaprak Sarma konservesi ürününde kabul edilir seviyenin üstünde pestisit tespit edilmesi sebebiyle Almanya’daki tüm marketlerden toplatılıyor. Pestisit tespit edilen ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi ve iade edilmesi istendi.

Söz konusu geri çağırmadan etkilenen ürünlerin detayları şöyle;

Son Kullanma Tarihi: 2 Ağustos 2025
Lot tanımı: PN: 2023020202372
Marka: Sera
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PESTİSİT NEDİR? ZARARLARI NELERDİR?

Pestisitler, tarımda ekinlere ve bitkilere zarar verebilecek haşereleri, yabani otları ve böcekleri yok etmek veya kontrol altında tutmak amacıyla kullanılan kimyasal maddelerdir. Pestisitler, kimyasal yapıları ve işlevleri doğrultusunda farklı sınıflara ayrılır; böcek öldürücüler (insektisitler), ot öldürücüler (herbisitler) ve mantar öldürücüler (fungusitler) bu sınıflara örnek olarak verilebilir. Pestisitler, tarımsal ürünlerde kalıntı bırakabilir ve bu kalıntılar, iyi yıkanmamış meyve ve sebzelerin tüketilmesi durumunda sağlık üzerinde ciddi olumsuz etkilere yol açabilir.

SERA GIDA HAKKINDA

Serafood, Türkiye'nin önde gelen gıda üreticilerinden biri olarak başarılı geçmişiyle dikkat çekmektedir. 1985 yılında Almanya'da başlayan marka yolculuğuna, Turquality programına kabul edilen bir Türk markası olarak devam eden Serafood, Aydın ve Manisa'da bulunan iki fabrikası ile Almanya'daki Lojistik Üssü sayesinde, Akdeniz'in sağlıklı ve kaliteli lezzetlerini dünyanın 45 ülkesine ihraç etmektedir.

 

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