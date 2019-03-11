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Türk genci PKK'lılar tarafından vahşice öldürüldü!

Konya Selçuk Üniversitesi'nde öğrenim gören 21 yaşındaki Furkan Kocaman, Erasmus programı kapsamında gittiği Polonya'da PKK'lı sempatizanlar tarafından vahşice öldürüldü.

11 Mart 2019 Pazartesi 15:43
Türk genci PKK'lılar tarafından vahşice öldürüldü!

Konya Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü ikinci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Furkan Kocaman, Erasmus değişim programı ile gittiği Polonya'da boynundan üç kez bıçaklanarak öldürüldü. Saldırganın PKK sempatizanı olan 29 yaşında bir kişi olduğu belirtildi. Saldırganın ismi açıklanmadı.

Habertürk'ün haberine göre, olay önceki gün Polonya'nın Wroclaw kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi.

Konya Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü ikinci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Furkan Kocaman, Erasmus programı çerçevesinde yaklaşık 25 gün önce Polonya'nın Wroclaw kentine gitti.

Şehir merkezindeki bir AVM'nin restoran kısmında yemek yiyen Kocaman, arkadaşının tuvalete gitmesi üzerine masada yalnız kaldı. İddiaya göre bir süredir genci izleyen bir kişi, Kocaman'ın yanına gelerek belinden çıkardığı bıçakla 3 defa boğazından bıçakladı. Kocaman kanlar içinde yere yığıldı. Zanlı yaya olarak kaçmak isterken AVM'de bulunan diğer müşteriler tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kocaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Zanlı PKK sempatizanı

Polis ismini açıklamadığı cinayet zanlısının 29 yaşında PKK terör örgütü sempatizanı bir kişi olduğu bilgisini verdi. Furkan Kocaman'ın cenazesinin Polonya'da yapılacak otopsinin ardından ailesine teslim edileceği ve memleketi Konya'da toprağa verileceği öğrenildi.

"Bizi takip ediyor" demiş

Öte yandan Furkan Kocaman'ın restoranda birlikte yemek yediği arkadaşının polise verdiği ifadesinde "Furkan'la o gün saat 11.00 gibi buluşup biraz gezdik sonra yemek için restorana geldik. Furkan bir ara bana birini gösterip ‘Bu adamı bugün 5-6 kez gördüm bizi takip ediyor' dedi. Furkan muhafazakâr milliyetçi bir kişiliğe sahip vatan sevdalısı biriydi. Bunu herkes bilirdi. Burada bulunduğu dönemde onun bu muhafazakâr kimliğini herkes öğrenmişti" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Selçuk Üniversitesi'nden açıklama

Öte yandan olayla ilgili Konya Selçuk Üniversitesinden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler 2. Sınıf öğrencisi Furkan Kocaman, Erasmus Değişim Programı kapsamında gittiği Polonya’da bir alışveriş merkezinde uğramış olduğu hain saldırı sonucu vefat etmiştir.

Ebediyete irtihal eden öğrencimize Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve üniversite camiasına baş sağlığı dileriz' cümlelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 15:43
  1. Konya
  2. Furkan Kocaman

YORUM YAZ

  • Erol Erol 27 dk önce
    O kim ise Elçilik öğrenip burda ailesinden kim var yada yakınları onları öldürmek Vacip. Kısasa kısas !!!
  • ak ak her zamanak ak her zaman51 dk önce
    yaziyorun diyen yani bir mhp li eksildimi
  • Ahmet ŞirinAhmet Şirin53 dk önce
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    Hadi yine iyisiniz CHP-HDP-İYİ-SAADET ittifakı, bakın yoldaşınız PKK Cumhur ittifakından bir oy daha azalttı!!! Allah Rahmet eylesin, ailesine sabır versin.

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