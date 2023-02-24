Türk genç futbolcu Bilal Özkara'dan kötü haber: Almanya'da yangında yaralanmıştı, kurtarılamadı!
Almanya’da geçen yılın aralık ayında çıkan yangında ağır yaralanan futbolcu Bilal Özkara’dan kötü haber geldi. 22 yaşındaki futbolcu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Essen Borbeck’te 17 Aralık 2022’de çıkan yangında ağır yaralanan Bilal Özkara, yaşamını yitirdi.
İki katlı binada çıkan yangına uykuda yakalanan Özkara’yı itfaiye ekipleri binanın çatı katından girerek kurtarmıştı. Ağır yaralanan genç futbolcu hastaneye kaldırılmıştı.
Ağır yanıkları olan futbolcunun tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Almanya 3'üncü Ligi'nde (Oberliga) mücadele eden SV Schermbeck takımında oynayan Özkara için takımı yardım kampanyası da başlatmıştı.
Bilal Özkara’nın cenaze namazı 24 Şubat Cuma günü Mülheim an der Ruhr kentindeki Fatih Camiinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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