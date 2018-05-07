Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türk gemisine çarpan kaptan görevden alındı

Ege'de seyrederken Türk bayraklı M/V KARMATE'ye çarpan Yunan savaş gemisi Armatolos’un kaptanı görevden alındı. Bu kararın, Yunanistanla yaşanan son gerilimlerin ardından olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:53
Türk gemisine çarpan kaptan görevden alındı

Ege'de dün Türk ticari gemisi ile Yunan savaş gemilerinin çarışması ilgili olarak Savunma Bakanı Panos Kammenos'un talimatıyla kazaya karışan Yunan savaş gemisi Armatolos'un komutanı görevden alındı. Atina Yönetimi, soruşturma başlatılan kaptanın yerine başka bir komutan görevlendirdi.

Deniz Haber'in haberine göre kaza dün Midilli adası yakınlarında meydana gelmişti. Türk bayraklı 73 metre uzunluğa, 11 metre genişliğe sahip M/V KARMATE isimli gemiyle Yunan bayraklı 54.8 metre uzunluğundaki "Armatolos" adlı savaş gemisi Midilli Adası'nın yaklaşık 3.8 deniz mili doğusunda çarpıştı. Kazada gemiler hasar gördü, ancak yaralanan olmadı.

Kazadan sonra Yunanistan'ın Türkiye karşıtı ve kışkırtıcı açıklamalarıyla tanınan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un talimatıyla Armatolos'un komutanı seyir emniyeti için gerekli tedbirleri alamadığı gerekçesiyle görevden alındı. Hakkında soruşturma başlatılan komutanın yerine başka bir komutan atandı.

KAZAYLA İLİGLİ AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, kazaya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

"4 Mayıs 2018 günü saat 04.08'de, İzmir'den Tekirdağ'a 2 bin 150 ton çimento yükü ile gitmekte olan Türk bayraklı 73 metrelik M/V KARMATE isimli genel kargo gemisi zararsız geçiş hakkını kullanarak seyir halinde iken Yunan Bayraklı 54.8 metre boyundaki Armatolos isimli savaş gemisi ile Midilli Adası'nın yaklaşık 3.8 deniz mili doğusunda çarpışmıştır. Her iki gemide de batma tehlikesi bulunmadığı, ölü ve yaralı olmadığı herhangi bir çevre kirliliği meydana gelmediği bilgisi alınmıştır. Çarpışma sonrasında Bakanlığımız Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile Yunanistan Arama Kurtarma Merkezi arasında koordinasyon sağlanmıştır. Karmate isimli gemide deniz seviyesinin 3 metre üzerinde, baş üstü sancak baş omuzluğunda 3.5 - 4 metre arası eğilme ve burkulma şeklinde hasar oluştuğu, Armatolos isimli savaş gemisinin ise iskele baş omuzluğunda hafif maddi hasar meydana geldiği tespit edilmiştir. Çarpışma sonrasında saat 04.10 itibariyle her iki gemi yollarına devam etmiştir. Karmate gemisi Türk karasularına doğru rota değiştirerek saat 05.15'te Dikili Limanı idari sahasına ulaşmıştır. Kaza ile ilgili idari tahkikat devam etmektedir."

 

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:53
  1. Tekirdağ
  2. İzmir
  3. Ulaştırma
  4. Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
  5. Armatolos savaş gemisi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Teknoloji devi halka açılıyor
    1. Teknoloji devi halka açılıyor
    2. Yarasaların "kış uykusu" bitti,..
    3. Pitbulllu CHP'li fuhuş çetesinde!
    4. Kulüp yöneticisi açıkladı: Yıldız..
    5. Para dolu çantayı bankta unutmuştu!..
    6. Ekmeleddin İhsanoğlu başvuru yapmadı!
    7. ‘Çekici’ portföyü genişliyor
    8. Umut senetli satışlarda
    9. Merkez Bankası'ndan dolara müdahale
    10. CEO, 11 Mayıs’ta açıklanıyor
    11. Saadet Partili amcadan..
    12. Bozdağ'dan İslam düşmanlarına sert..
    13. 11 Eylül işkencecisi senatodan onay..
    14. 2. el yetkililere emanet
    15. Bakanlık açıkladı: Üst düzey terörist..
    16. Türkiye’nin kirazı Çin piyasası için..
    17. Türk gemisine çarpan kaptan görevden..
    18. Meteoroloji'den İstanbul için 'sel'..
    19. ÇAYKUR uyardı: Çayı belirli fiyatın..
    20. Kayseri'de piyasaya sahte para süren 3..
    Kuveyt Türk
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
    Fatih Altaylı'dan şaşırtan öneri: Acilen psikoloğa git
    Fatih Altaylı'dan şaşırtan öneri: Acilen psikoloğa git

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Muharrem İnce açık açık tehdit etti!
    Muharrem İnce açık açık tehdit etti!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim manifestosunu açıkladı: Ahdim olsun ki...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim manifestosunu açıkladı: Ahdim olsun ki...