Türk gemisine çarpan kaptan görevden alındı

Ege'de dün Türk ticari gemisi ile Yunan savaş gemilerinin çarışması ilgili olarak Savunma Bakanı Panos Kammenos'un talimatıyla kazaya karışan Yunan savaş gemisi Armatolos'un komutanı görevden alındı. Atina Yönetimi, soruşturma başlatılan kaptanın yerine başka bir komutan görevlendirdi.

Deniz Haber'in haberine göre kaza dün Midilli adası yakınlarında meydana gelmişti. Türk bayraklı 73 metre uzunluğa, 11 metre genişliğe sahip M/V KARMATE isimli gemiyle Yunan bayraklı 54.8 metre uzunluğundaki "Armatolos" adlı savaş gemisi Midilli Adası'nın yaklaşık 3.8 deniz mili doğusunda çarpıştı. Kazada gemiler hasar gördü, ancak yaralanan olmadı.

Kazadan sonra Yunanistan'ın Türkiye karşıtı ve kışkırtıcı açıklamalarıyla tanınan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un talimatıyla Armatolos'un komutanı seyir emniyeti için gerekli tedbirleri alamadığı gerekçesiyle görevden alındı. Hakkında soruşturma başlatılan komutanın yerine başka bir komutan atandı.

KAZAYLA İLİGLİ AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, kazaya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:



"4 Mayıs 2018 günü saat 04.08'de, İzmir'den Tekirdağ'a 2 bin 150 ton çimento yükü ile gitmekte olan Türk bayraklı 73 metrelik M/V KARMATE isimli genel kargo gemisi zararsız geçiş hakkını kullanarak seyir halinde iken Yunan Bayraklı 54.8 metre boyundaki Armatolos isimli savaş gemisi ile Midilli Adası'nın yaklaşık 3.8 deniz mili doğusunda çarpışmıştır. Her iki gemide de batma tehlikesi bulunmadığı, ölü ve yaralı olmadığı herhangi bir çevre kirliliği meydana gelmediği bilgisi alınmıştır. Çarpışma sonrasında Bakanlığımız Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile Yunanistan Arama Kurtarma Merkezi arasında koordinasyon sağlanmıştır. Karmate isimli gemide deniz seviyesinin 3 metre üzerinde, baş üstü sancak baş omuzluğunda 3.5 - 4 metre arası eğilme ve burkulma şeklinde hasar oluştuğu, Armatolos isimli savaş gemisinin ise iskele baş omuzluğunda hafif maddi hasar meydana geldiği tespit edilmiştir. Çarpışma sonrasında saat 04.10 itibariyle her iki gemi yollarına devam etmiştir. Karmate gemisi Türk karasularına doğru rota değiştirerek saat 05.15'te Dikili Limanı idari sahasına ulaşmıştır. Kaza ile ilgili idari tahkikat devam etmektedir."