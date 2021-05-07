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Türk futbolunun kaderi Manchester United'a bağlı

UEFA Avrupa Ligi finali Türk futboluna adına büyük önem taşıyor. Villareal-Manchester United arasında oynanacak olan maçı İngiliz ekibinin kazanması halinde Türkiye Ligi ikincisi Şampiyonlar Ligi ön elemesine üçüncü turdan başlayacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 14:08:00 -
Türk futbolunun kaderi Manchester United'a bağlı

UEFA Avrupa Ligi’nde İngiltere’nin Manchester United ile İspanya’nın Villarreal takımları arasında oynanacak final maçı, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne elemelerden katılacak Türk takımının durumunu etkileyecek.

İngiltere Premier Lig’de 67 puanla ikinci sırada yer alan Manchester United, sezon sonuna kadar ligi ilk 4 içinde tamamlaması ve UEFA Avrupa Ligi’nde kupaya ulaşması halinde Süper Lig ikincisi, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine ikinci yerine üçüncü eleme turundan başlayacak.

İspanya 1. Futbol Ligi’nde (La Liga) 52 puanla 6. sırada yer alan ve ligi ilk 4 içinde tamamlama şansı bulunmayan Villarreal’in Avrupa Ligi şampiyonu olması halinde Süper Lig ikincisi, sezonu daha önce açarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine ikinci turdan katılacak.

İki takım arasındaki final mücadelesi, 26 Mayıs Çarşamba günü Polonya’daki Gdansk Stadı’nda oynanacak.

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Yorumlar

Abdullah.

Her sene aynısı. Türk Takımları zaten kendi güçleri ile başaramıyorlar.
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