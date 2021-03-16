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Spor Türk futbolunun acı günü! Galatasaray'ın unutulmaz ismi Erhan Önal hayatını kaybetti
Spor

Türk futbolunun acı günü! Galatasaray'ın unutulmaz ismi Erhan Önal hayatını kaybetti

1985-1992 yılları arasında Galatasaray forması giyen Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Erhan Önal hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 14:59:00 -
Türk futbolunun acı günü! Galatasaray'ın unutulmaz ismi Erhan Önal hayatını kaybetti

Galatasaray, Türk futbolunun unutulmaz isimleri arasında yer alan Erhan Önal’ın vefat haberini sosyal medyadan duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "1985-1992 yılları arasında Galatasaray forması giyen, kulübümüzün 9304 sicil numaralı üyesi Erhan Önal’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

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