Türk futbolundan bir Arda geçti

Bayrampaşa Altıntepsispor'dan Galatasaray altyapısına giren ve sarı-kırmızılı takımda profesyonel kariyerine başlayan Arda Turan, son olarak yine burada forma giyip, 35 yaşında aktif futbola veda etti.

Bayrampaşa'da 30 Ocak 1987'de doğan Arda Turan, kazandığı başarılarla Türkiye'de ve dünyadan adından söz ettirdi. Galatasaray altyapısında kariyerine başlayıp, sarı-kırmızılı takımın yanı sıra Manisaspor, Atletico Madrid, Barcelona ve Medipol Başakşehir formaları giydi.

Galatasaray ile Türkiye'de 3 kez kupa sevinci yaşayan Arda, Atletico Madrid ve Barcelona ile İspanya kariyerinde tam 11 kupa kaldırdı.

İspanya'nın iki önemli kulübünde 6 sezon geçiren ve 233 maça çıkan Arda Turan, toplam 37 kez fileleri havalandırdı.

Deneyimli futbolcu, Süper Lig'de ise 215 maçta görev alıp, 36 kez rakip agları sarstı. Ligde Galatasaray'la 166, Medipol Başakşehir'le 34 ve Manisaspor'la da 15 maça çıktı.

Sarı-kırmızılı forma altında 32 gol atan Arda Turan, Manisaspor ve Medipol Başakşehir'de ise ikişer kez meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

Arda, Türkiye Kupası'nda ise 29 maçta görev alıp ve 8 gol attı.

Galatasaray'da iki farklı dönem

Arda Turan, Galatasaray ile iki farklı dönemde forma giydi.

Altyapısında yetiştiği Galatasaray'da 2004-2005 sezonunda ilk lig maçına çıkan tecrübeli futbolcu, sonraki sezonun ikinci devresini Manisaspor'da kiralık geçirmesinin ardından tekrar sarı-kırmızılı takıma döndü.

Arda, Galatasaray'daki ilk döneminde 189 resmi maçta görev yaptı. Tecrübeli futbolcu, bu karşılaşmalarda 44 kez ağları havalandırmayı başardı.

Arda Turan, bu dönemde sarı-kırmızılı forma altında bir Süper Lig, bir Türkiye Kupası, bir de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

Oyuncunun Galatasaray'daki ikinci dönemi 6 Ağustos 2020'de başladı. Futbola başladığı kulübe deneyimli bir futbolcu olarak dönen Arda Turan, Galatasaray'daki ikinci döneminde Süper Lig'de 39, Avrupa kupalarında 6 ve Türkiye Kupası'nda da 1 maça çıktı. Yalnızca ligde 4 kez gol sevinci yaşadı.

Rekor bonservisle Atletico Madrid'e gitti

Arda Turan, 24 yaşındayken 2011 yılında rekor bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e transfer oldu.

Tecrübeli futbolcu, 13 milyon avroya İspanyol ekibinin kadrosuna katılırken, bu rakam o dönem Türkiye'den transfer edilen yerli bir oyuncu için ödenen en yüksek bonservis bedeli olarak kayıtlara geçti.

Atletico Madrid'de önemli başarılar

Arda Turan, 4 sezon formasını giydiği Atletico Madrid'de önemli başarılara imza attı.

Tecrübeli oyuncu, İspanyol ekibiyle çıktığı 178 resmi müsabakada 22 gol kaydetti.

Milli futbolcu, Atletico Madrid'de bir İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga), bir Kral Kupası, bir UEFA Avrupa Ligi, bir İspanya Süper Kupası ve bir UEFA Süper Kupa olmak üzere 5 şampiyonluk elde etti.

Kariyerinin zirvesi Barcelona

Arda Turan, futbol kariyerinin zirvesini 2015-2016 sezonu öncesinde transfer olduğu Barcelona'da yaşadı.

Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan tecrübeli oyuncu, Katalan ekibinde 55 karşılaşmada forma giyerken, 15 kez topu filelerle buluşturdu.

Arda, Barcelona ile bir La Liga, iki Kral Kupası, bir İspanya Süper Kupası, bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası, bir UEFA Süper Kupası kaldırdı.

Medipol Başakşehir'de bekleneni veremedi

Barcelona'da 2017-2018 sezonun ilk yarısında forma şansı bulamayan Arda Turan, devre arasında Medipol Başakşehir'e kiralandı.

Turuncu-lacivertli ekipte yaklaşık 2 yıl forma giyen Arda Turan, 39 resmi maça çıktı ve 2 gol attı.

Geride kalan sezonun devre arasında Medipol Başakşehir'den ayrılan milli futbolcu, sezonun ikinci yarısını futbol oynamadan bitirdi.

Arda, büyük umutlarla transfer olduğu Medipol Başakşehir'de bekleneni veremedi.

A Milli Takımda 100 maç

Arda Turan, A Milli Futbol Takımı'nda 100 maçta görev alıp, 17 kez fileleri havalandırırken, ay-yıldızı forma altında en golcü oyuncular sıralamasında da 9. sırada bulunuyor.

A Milli Takım'la ilk maçına 16 Ağustos 2006'da Lüksemburg ile deplasmanda oynanan özel maçta çıkan Arda, ay-yıldızlı forma altında 2008 ve 2016 Avrupa Şampiyonası'nda forma giydi.

Arda, milli takımın 2008 Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynamasında önemli pay sahibi oldu ve turnuvayı 2 golle tamamladı.