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Spor Türk futbolunda şike depremi! Apar topar kulüpten gönderildiler
Spor

Türk futbolunda şike depremi! Apar topar kulüpten gönderildiler

TFF 2. Lig temsilcilerinden İnegölspor, Tarsus İdmanyurdu maçında Sercan Çobanoğlu ve Emre Selen isimli oyuncuların şike yaptığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 15:34:00 -
Türk futbolunda şike depremi! Apar topar kulüpten gönderildiler

TFF 2. Lig ekibi İnegölspor'da şike yaptıkları iddia edilen futbolcular Sercan Çobanoğlu ve Emre Selen ile yollar ayrıldı. Kulüp, iki isim hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Açıklamada, ek olarak da şahıslar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu bildirildi.

İşte o açıklama;

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