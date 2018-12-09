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Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali Koç'tan futbolculara tarihi ceza

Süper Lig'in 15. haftasında Akhisarspor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, oyuncuları cezalandırarak "İstanbul'a uçakla değil, takım otobüsüyle döneceksiniz" dedi.

09 Aralık 2018 Pazar 22:32
Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali Koç'tan futbolculara tarihi ceza

Fenerbahçe'nin Akhisar mağlubiyeti taraftarı adeta kahrederken, sahadaki oyun başkan Ali Koç'u da isyan ettirdi ve başkan futbolculara tarihi bir ceza verdi.

Maç esnasında sahaya yansıtılan futbol, Ali Koç'un moralini bir hayli bozarken, başkan 90 dakika sonunda soyunma odasına indi. 

Ali Koç, oyunculara "İstanbul'a otobüsle döneceksiniz" dedi. 

 

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 22:32
  1. İstanbul
  2. Ali Koç
  3. Fenerbahçe

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