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Türk futbolunda flaş gelişme! Altınordu ligden çekildi

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altınordu Kulübü altyapıdaki U21 takımını ligden çekme kararı aldı.

24 Ocak 2019 Perşembe 19:48
Türk futbolunda flaş gelişme! Altınordu ligden çekildi

Türkiye'de altyapısı en güçlü olan Altınordu kulübü U21 takımı ilk yarısını lider tamamladığı 1'inci Lig'den çekilme kararı aldı.

Birinci Lig'de sezonun ilk yarısını lider tamamlayan Altınordu, ikinci yarının ilk haftasında evindeki Balıkesirspor Baltok maçına çıkmamıştı.

100 bin TL ceza alacaklar

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Altınordu U21 takımını ikinci yarının ilk haftasında evindeki Balıkesirspor Baltok maçına çıkmaması üzerine 3-0 hükmen mağlup sayıp, 3 puanını sildi.

Sezon başında altyapıdan 8, devre arasında ise 7 futbolcusunu pilot takım Niğde Anadolu FK'ya kiralık gönderen Altınordu'da başkan Seyit Mehmet Özkan, ellerinde yeterli sayıda futbolcu kalmaması nedeniyle U21 Ligi'nden çekilme kararı aldı. İzmir temsilcisi bu kararı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) 100 bin TL ceza alacak.

2 kere daha olmuştu

Altınordu, 2015 ve 2017 yıllarında da oyuncularını A takıma gönderdiği için U21 Ligi'nden çekilmişti.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 19:48
  1. Niğde
  2. İzmir
  3. Balıkesir
  4. Altınordu
  5. Altınordu U21
  6. Altınordu ligden çekildi

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