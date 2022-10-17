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Spor Türk futbolunda devrim gibi karar! Dönüyorlar...
Spor

Türk futbolunda devrim gibi karar! Dönüyorlar...

Göreve geldiğinden beri birçok yeniliğe imza atan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Milli Takım'da büyük başarılar kazanmış üç hocayla ilgili flaş bir karara imza attı. Mehmet Büyükekşi, Şenol Güneş, Fatih Terim ve Mustafa Denizli’nin içinde bulunduğu bir istişare grubu kurulacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-17 17:49:00 - 2022-10-17 17:58:49
Türk futbolunda devrim gibi karar! Dönüyorlar...

Göreve geldiğinden beri birçok yeniliğe imza atan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Milli Takım'da büyük başarılar kazanmış üç hocayla ilgili flaş bir karara imza attı. Mehmet Büyükekşi, Şenol Güneş, Fatih Terim ve Mustafa Denizli’nin içinde bulunduğu bir istişare grubu kurulacağını açıkladı.

Yazın yapılan seçimde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’na seçilen Mehmet Büyükekşi’den yeni hamleler geliyor. Göreve başladığından beri birçok konuda yenilik yapan Büyükekşi şimdi de daha önce görülmemiş bir olaya imza atıyor.

Sabah gazetesine açıklamalarda bulunan Büyükekşi, "Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli gibi isimlerin tecrübelerinden faydalanmayı düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde onlarla görüşerek istişare kurulu oluşturmayı düşünüyoruz” dedi.

Süper Lig'de tecrübeli hocaların görev alacağı bir kurul oluşturmayı düşünen TFF, bu kurulda alınacak kararları tartışacak. Özellikle yabancı sınırı gibi konuları bu masada değerlendirecek yetkililer, çıkacak sonuca göre hareket edecek.

DAHA NE KADAR TECRÜBELERİNDEN FAYDALANILACAK...

Galatasaray'a dört defa gelip gönderilen, Milli takımın başına farklı bir apoletle getirilen ve gönderilmesi için kuyruğa girilen Fatih Terim'in, yine Milli takımın başına son gelişiyle büyük bir hayal kırıklığı oluşturulup bir an önce dönemi bitirilmesi için sözleşmesi feshedilen Şenol Güneş ve Süper Lig takımlarından tutun da Milli takım teknik direktörlüğü de yapan Mustafa Denizli için böylesi bir istişare kurulunun oluşturulması şaşkınlık oluşturdu. Bu teknik adamların tecrübelerinden faydalanılırken, ücret alıp almayacakları ise büyük bir merak konusu oldu.  

 


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