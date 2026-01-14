  • İSTANBUL
Türk futbolcu 90'da Roma'yı yaktı!
Spor

Türk futbolcu 90'da Roma'yı yaktı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türk futbolcu 90'da Roma'yı yaktı!

Torino forması giyen Emirhan İlkhan, Roma'yı 3-2 yendikleri maçta 90. dakikada fileleri havalandırarak takımını galibiyete taşıdı.

Torino forması giyen Emirhan İlkhan, Roma'yı 3-2 yendikleri maçta 90. dakikada fileleri havalandırarak takımını galibiyete taşıdı.

İtalya Kupası son 16 turunda Roma ve Torino, Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştı. Milli futbolcular Zeki Çelik ve Emirhan İlkhan maça ilk 11'de başladı.

Konuk takım Che Adams'ın 35. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Roma, Hermoso ile 46'da skoru eşitledi. Torino yine Adams ile 52'de öne geçti. Roma bu kez 81'de Arena ile yanıt verdi.

 

90'DA ROMA'YI YAKTI

Maçın 90. dakikasında Torino'nun kullandığı kornerde Roma ceza sahası içinde karambol yaşandı. Emirhan İlkhan önüne düşen topu ağlara gönderdi ve takımını 3-2 öne geçirdi.

Torino, Roma'yı eleyerek çeyrek finale yükseldi. Torino çeyrek finalde Inter ile karşılaşacak.

