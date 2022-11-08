Galatasaray - Beşiktaş derbisinde top toplayıcı olarak görev yapan ve maçın son anlarında topu Beşiktaşlı oyuncu Tayfur Bingöl'e vermeyen Mert Efe Batmaz, PFDK'ya sevk edildi. Bu sevk, Türk futbol tarihinde bir ilk olarak tarihe geçti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’de yer alan 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Aralarındaki sürpriz ise Galatasaray'ın top toplayıcısı olan Mert Efe Batmaz oldu.

Yapılan açıklamada, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde görevli Mert Efe Batmaz'ın da PFDK'ya sevk edildiği kaydedildi. Siyah-beyazlı futbolcu Tayfur Bingöl'e topu vermeyen genç isim, PFDK'ya sevk edilerek Süper Lig tarihine geçti. Daha önce hiçbir top toplayıcı PFDK'ya sevk edilmemişti. Mert Efe Batmaz'ın ne ceza alacağı büyük merak konusu oldu.

Galatasaray'ın altyapısında uzun yıllardır top koşturan Mert Efe Batmaz, 2018 yılında düzenlenen kupada sarı-kırmızılıların şampiyonluğunda büyük rol oynamış ve turnuvanın en golcü oyuncusu ünvanını almıştı.

Hukuk Müşavirliği'nce alınan karar şöyle:

GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi MERT EFE BATMAZ'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.11.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.