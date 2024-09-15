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Ekonomi Türk firmalarından büyük başarı: Dünyanın en iyisi listesine girdiler!
Ekonomi

Türk firmalarından büyük başarı: Dünyanın en iyisi listesine girdiler!

Yeniakit Publisher
2024-09-15 10:15:00 - 2024-09-15 10:20:33
Türk firmalarından büyük başarı: Dünyanın en iyisi listesine girdiler!

ENR Dergisi'nin, En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi'nde bu yıl 43 Türk müteahhitlik firması yer aldı. Türkiye listede 43 firmayla Çin'in ardından ikinci sırada yer aldı.

Türk firmaları küresel inşaat pazarındaki yerlerini korumaya ediyor.

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, 1874 yılından bu yana uluslararası inşaat sektörünün en saygın yayınlarından biri olan Engineering News Record (ENR) Dergisi'nin, dünyanın önde gelen müteahhitlik firmalarının uluslararası piyasalarda bir önceki yılda elde ettikleri gelirlere göre sıralandığı “ENR En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi" yayınlandı.

ENR Dergisi'nin, En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi'nde bu yıl 43 Türk müteahhitlik firması yer aldı.

Türk müteahhitlik firmalarının gelirlerinin listedeki firmaların toplam gelirleri İçerisindeki payı da yüzde 3,7 olarak kaydedildi.

GELİRLERDE TÜRKİYE 8.

Uluslararası gelirlere göre yapılan sıralamada ise göre Türk müteahhitlik sektörü dünyada İngiltere, Hollanda, Almanya ve Japonya'nın önünde 8. sırada yer almıştır. Gelirlere göre birinci sırada ise 122,9 milyar dolar ile Çin yer almaktadır.

PROJE GELİRLERİNE GÖRE LİSTEDE 6 TÜRK FİRMASI VAR

Müteahhitlik firmalarının 2023 yılı uluslararası proje gelirlerine göre hazırlanan 2024 yılı listesinde ilk 100 firma arasına 6 Türk firması girerken, 1 Türk firması da ilk 50 firma arasında kendilerine yer bulmuştur.

8 TÜRK FİRMASI EN BÜYÜK 225 ULUSLARARASI TEKNİK MÜŞAVİRLİK FİRMASI LİSTESİNDE YER ALDI

Öte yandan, ENR dergisinin ENR 2024- En Büyük 225 Uluslararası Teknik Müşavirlik Firması Listesi de yayımlanmıştır. En Büyük 225 Uluslararası Teknik Müşavirlik Firması Listesinde toplam 8 Türk firması yer almış ve firma sayısına göre sıralamada ülkemiz ABD, Çin, Güney Kore, İtalya, Japonya ve Mısır'ın ardından 7. ülke oldu.

ENR 2024 Raporunda, sektörün gelecek dönemdeki en önemli fırsatlarının makro ölçekli projeler ve yatırım planları olduğuna dikkat çekiliyor. Bu açıdan Afrika Ajanda 2063 ve Suudi Arabistan Vizyon 2030 gibi makro ölçekli planların küresel inşaat sektörüne ivme kazandıracağı ifade ediliyor.

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Yorumlar

TürkOğlu

MAALESEF TÜRK İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BÜYÜ BİR GERİLEME VAR,, MISIRI GÖRÜR GÖRMEZ TEPEM ATTI,, 30 SENE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE PROJ VE DANIŞMAN OLARAK ÇALIŞTIM , 1970 SENELERİNDE YURT DIŞINA AÇILAN İLK TÜRK İNŞAAT FİRMASI MÜDERİSOĞLU LİBYADA SONRA ARDINDA ** STFA YANİ SEZAİ TÜRKEŞ FİRMASI *** LİBYADA AVRUPANIN FİRMALARI BAŞTA ALMAYA, İNGİLİZ VE İTALYA TRİPOLİ LİMANINI YAPAMADILAR STFA LİMANIN TEKNİK YÖNÜNDEN BÜYÜK BİR BAŞARI SAĞLADI VE YAPTI ,, BUNDAN DOLAYI RAHMETLİ MUAMMER KADAFİ 1985 SENESİNDE BÜTÜN MISIR FIRMALARINI ****KOVDU*** BİRİNCİ SEBEP KALİTELİ İŞ YAPMIYORLAR VE ÇOK HİLECİ VE ÜÇKAĞITÇI İNSANLAR ARKANI DÖNSEN HİLE YAPARLAR*** ONUN İÇİN TÜRK FİRMALARINI TERCİH ETTİ NEDEN TEMİZ İŞ EN ÖNEMLİSİ GÖVEN AYRICA AHLAK YAYGISI VARDI O ZAMAN ŞİMDİ LAİLAHA İLLALLA ,, O TARİHTE İTİBAREN 150 DEN FAZLA İNŞAAT FİRMASI İŞ YAPMAYA BAŞLADI,, O TARİHLERDE TECRÜBELİ MÜHENDİŞ İŞÇİ YOK ,,, MİLYON İNSANIMIZ LİBYA SAYESİNDE REFAHA KAVUŞTU ,,,,, EN ÖNEMLİSİ İŞSAAT NEDİR ÖĞRENDİK ,,, BENİM İKİNCİ VATANIM LİBYADIR HALA BİR ÇOĞUYLA GÖRÜŞÜYORUM,,,
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