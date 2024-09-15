Türk firmalarından büyük başarı: Dünyanın en iyisi listesine girdiler!

Türk firmaları küresel inşaat pazarındaki yerlerini korumaya ediyor.

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, 1874 yılından bu yana uluslararası inşaat sektörünün en saygın yayınlarından biri olan Engineering News Record (ENR) Dergisi'nin, dünyanın önde gelen müteahhitlik firmalarının uluslararası piyasalarda bir önceki yılda elde ettikleri gelirlere göre sıralandığı “ENR En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi" yayınlandı.

ENR Dergisi'nin, En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi'nde bu yıl 43 Türk müteahhitlik firması yer aldı.

Türk müteahhitlik firmalarının gelirlerinin listedeki firmaların toplam gelirleri İçerisindeki payı da yüzde 3,7 olarak kaydedildi.

GELİRLERDE TÜRKİYE 8.

Uluslararası gelirlere göre yapılan sıralamada ise göre Türk müteahhitlik sektörü dünyada İngiltere, Hollanda, Almanya ve Japonya'nın önünde 8. sırada yer almıştır. Gelirlere göre birinci sırada ise 122,9 milyar dolar ile Çin yer almaktadır.

PROJE GELİRLERİNE GÖRE LİSTEDE 6 TÜRK FİRMASI VAR

Müteahhitlik firmalarının 2023 yılı uluslararası proje gelirlerine göre hazırlanan 2024 yılı listesinde ilk 100 firma arasına 6 Türk firması girerken, 1 Türk firması da ilk 50 firma arasında kendilerine yer bulmuştur.

8 TÜRK FİRMASI EN BÜYÜK 225 ULUSLARARASI TEKNİK MÜŞAVİRLİK FİRMASI LİSTESİNDE YER ALDI

Öte yandan, ENR dergisinin ENR 2024- En Büyük 225 Uluslararası Teknik Müşavirlik Firması Listesi de yayımlanmıştır. En Büyük 225 Uluslararası Teknik Müşavirlik Firması Listesinde toplam 8 Türk firması yer almış ve firma sayısına göre sıralamada ülkemiz ABD, Çin, Güney Kore, İtalya, Japonya ve Mısır'ın ardından 7. ülke oldu.

ENR 2024 Raporunda, sektörün gelecek dönemdeki en önemli fırsatlarının makro ölçekli projeler ve yatırım planları olduğuna dikkat çekiliyor. Bu açıdan Afrika Ajanda 2063 ve Suudi Arabistan Vizyon 2030 gibi makro ölçekli planların küresel inşaat sektörüne ivme kazandıracağı ifade ediliyor.