Türk firmaları, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na çıkarma yapmaya hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) - Çin Uluslararası İthalat Fuarı için ihracat seferine çıkacak 100’e yakın Türk firması, 4 bin metrekarelik stant alanıyla Asya pazarının kalbine çıkarma yapmaya hazırlanıyor.



Çin’in tüm dünyada heyecan uyandıran ve 5 yılda 10 trilyon dolarlık ithalat hedefiyle ses getiren Çin Uluslararası İthalat Fuarı (China International Import Expo-CIIE), bu yıl 5-10 Kasım'da Şanghay'da ikinci kez kapılarını açacak.



Ticaret Bakanlığı himayesinde, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) koordinasyonu ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından üstlenilen Türkiye Milli Katılım Organizasyonu ile fuar için ihracat seferine çıkacak 100’e yakın Türk firması, 4 bin metrekarelik stant alanıyla Asya pazarının kalbine çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

Fuarın tanıtım toplantısında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, geçen yıl yine milli katılım ile gerçekleşen ve 38 firma ile gittikleri fuarda yapılan iş birliği anlaşmalarının tutarının 620 milyon dolar seviyelerinde gerçekleştiğini kaydetti.

Bu yıl daha yoğun bir ilgi ve daha büyük çapta ticaret anlaşmalarının yapılmasını beklediklerini ifade eden Gülle, "Çünkü geleneksel pazarlarımız, bildiğiniz üzere, ticaret savaşları ve Brexit gibi konularla çalkalanmakta. Bunun yanı sıra yavaşlayan küresel talep, küresel ticaretin performansına yönelik beklentilerin de revize olmasına sebep oldu. En büyük ticaret ortağımız olan AB’nin 2018 büyüme performansı yüzde 2'nin altında kalarak yüzde 1,8 olarak gerçekleşti. Bu yüzden yeni rotalar çizip yeni pazarlara girmemiz en elzem konuların başında geliyor." diye konuştu.



Gülle, ihracatçıların Çin ile Türkiye arasındaki ticarete odaklanması ve geleneksel pazarlar kadar geleceğin potansiyeli olan Asya ülkelerine de elini uzatması gerektiğini belirterek, bugün ve geleceğin talebinin bu ülkelerde yoğunlaştığını vurguladı.



"Ticaretin kalbi, insan nerede çoksa orada atacak" ifadesini kullanan Gülle, bu gibi milli katılım ile gerçekleşecek ithalat-ihracat fuarlarının Türkiye’nin çok yönlü dış politikası anlamında da Çin ile karşılıklı kazan-kazan formülüyle daha büyük adımlar atılmasına önayak olacağını söyledi.



Gülle, "İhracatçılarımızın attığı bu adım, ileride iki ülke arasındaki ilişkilere de pozitif yansıyacak, yeni projelerin hayata geçmesinde rol oynayacaktır. Çin’in 3 trilyon dolara çıkması beklenen ithalat hacminde, Türk ihracatçıların hak ettikleri payı almaları, TİM olarak bizlerin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır." ifadelerini kullandı.









- "4 bin metrekarelik bir alanda Türk ürünlerini tanıtmayı hedefliyoruz"







İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister de gelecek 5 yıl için 10 trilyon dolarlık muazzam bir ithalat hedefi belirleyen Çin'in, Türk ihracatçısı için fırsatlarla dolu yeni bir ticaret kapısı daha açtığını söyledi.



Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye’nin 2019 yılı için ihracatta öncelikli pazar olarak ilan edilen, aralarında Rusya, Hindistan ve Meksika'nın da olduğu 4 hedef ülke arasında Çin’in de yer aldığını anımsatan Pelister, şunları kaydetti:

"Her yıl yaklaşık 2 trilyon dolarlık ithalat yapan Çin’in gerçekleştirdiği ithalat açılımı, Türk ihracatçısının Asya Pasifik bölgesinde yeniden pozisyon alması ve ülke olarak 2023 vizyonumuz çerçevesindeki ihracat hedeflerimize ulaşabilmemiz adına stratejik bir pazar sunuyor. Türkiye'nin ihracatının yükselmesi adına yeni iş fırsatları sunan ve 2018’de ilki gerçekleştirilen Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na, geçen yıl ülkemizin önde gelen 38 firmasıyla katıldık. 172 ülkeden 3 bin 600'ün üzerinde firmanın katıldığı, 400 bin satın alma profesyonelinin bir araya geldiği fuarda, yaklaşık 58 milyar dolar değerinde satış ve iş birliği anlaşması imzalandı. Geçtiğimiz yıl 725 metrekarelik bir stant alanıyla yer aldığımız fuara, 2019'da adeta çıkarma yapmayı ve stant alanımızı 5'e katlayarak yaklaşık 4 bin metrekarelik bir alanda Türk ürünlerini tanıtmayı hedefliyoruz."



Pelister, fuara bu yıl da Türkiye’nin önde gelen yaklaşık 100 markasıyla katılmayı hedeflediklerini, gıdadan medikal ekipmanlara, kimyevi mamullerden hizmet ürünlerine kadar geniş bir frekansta yer alacakları fuar ile Türk ürünlerinin kalitesini ve ihracatçıların gücünü bir kez daha Çin'e taşıyacaklarını söyledi.



Fuarın, Türk ihracatçıları için Ticaret Bakanlığı tarafından teşvik desteği kapsamına alındığını belirten Pelister, fuar için katılımcı firmaların 27 Mart'a kadar katılım sözleşmelerini teslim etmeleri gerektiğini anımsattı.

