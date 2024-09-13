Türk fındığına ülkelerden talep yağıyor!

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden alınan bilgilere göre, 1 Eylül 2023'te başlayan ve 31 Ağustos 2024'te sona erecek olan sezonda toplam 303 bin 457 ton fındık ihraç edilerek, 2 milyar 349 milyon 115 dolar gelir elde edildi.

Bu sonuç, 2022-2023 sezonunda ihraç edilen 298 bin 557 ton fındık ve elde edilen 1 milyar 795 milyon 189 bin 783 dolara kıyasla, miktarda yüzde 1,6, gelirde ise yüzde 30,9 oranında bir artış olduğunu gösteriyor.

Türk fındığı, 124 ülkeye ihraç edilirken, en fazla ihracat yapılan ülke 38 milyon 94 bin 991 dolarlık gelir ve 83 bin 240 ton fındık ile Almanya oldu. Almanya’yı İtalya ve Fransa takip etti.

ÇİN'İN FINDIK SEVGİSİ!

Son yıllarda fındık ihracatında dikkat çeken pazarlardan biri olan Çin Halk Cumhuriyeti, beşinci sırada yer aldı. Çin’e 10 bin 487 ton fındık ihraç edilerek 90 milyon 189 bin 135 dolar gelir sağlandı.

Geçen sezon en az fındık ihracatı ise Çad, Nijerya ve Mozambik’e yapıldı.

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Hamza Bölük, 2023-2024 sezonunun olumlu geçtiğini ifade etti. Avrupa ülkelerinin fındık ihracatındaki öncü konumlarını koruduğunu belirten Bölük, fındığın özellikle çikolata sektöründe tüketildiğini ve en büyük alıcıların başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleri olduğunu vurguladı.