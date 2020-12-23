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Ekonomi Türk Eximbank ve TDB arasında mutabakat zaptı imzalandı
Ekonomi

Türk Eximbank ve TDB arasında mutabakat zaptı imzalandı

İhracatçı ve yüklenici Türk firmaların bölgedeki varlığının artırılmasına katkı sağlaması hedeflenen mutabakat zaptı ile Türkiye'den TDB üyesi 22 Afrika ülkesine yapılacak mal ve hizmet ihracının finansmanı için Türk Eximbank tarafından TDB'ye açılacak bir kredi hattının tesisine zemin hazırlandı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 11:25:24 -
Türk Eximbank ve TDB arasında mutabakat zaptı imzalandı

İSTANBUL (AA) - Türk Eximbank ile Afrika'nın önemli bölgesel finansal kuruluşlarından olan Doğu ve Güney Afrika Ticaret ve Kalkınma Bankası (TDB) arasında Türkiye ve TDB üyesi 22 Afrika ülkesi ile karşılıklı ticareti desteklemeyi hedefleyen bir mutabakat zaptı imzalandı.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, söz konusu iş birliği ile Türkiye'den TDB üyesi ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilecek mal ve hizmet ihracatının yanı sıra Türk firmalarınca üstlenilecek projelerin ortak finansman ve garanti iş birlikleriyle desteklenmesinin önü açılıyor.

İhracatçı ve yüklenici Türk firmalarının bölgedeki varlığının artırılmasına katkı sağlaması hedeflenen mutabakat zaptı ile Türkiye'den TDB üyesi 22 Afrika ülkesine yapılacak mal ve hizmet ihracının finansmanı için Türk Eximbank tarafından TDB'ye açılacak bir kredi hattının tesisine zemin hazırlandı.

Karşılıklı iş birliğinin artırılması yönündeki çalışmalar kapsamında bilgi ve tecrübe paylaşımı gibi genel faaliyetlerin yanı sıra projelere özel risk paylaşım yöntemleri geliştirilmesi de öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, somut iş birliklerinin önünü açacak olan TDB ve Türk Eximbank arasındaki bu önemli ilişkinin tesisinden duyduğu memnuniyeti aktararak, TDB ile kurulan bu ortaklığın birçok projenin başarıyla finanse edilmesinin yanı sıra Türkiye ve Afrika arasında karşılıklı ticaretin gelişmesine de katkıda bulunması temennisini dile getirdi.

TDB Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Admassu Tadesse ise son 20 yılda Türkiye ile Afrika arasında ticaretin 7 kat arttığına işaret ederek, ihracat destek kuruluşları ile gelişen ilişkilerine Türk Eximbank'ın da eklenmesinden ve TDB üyesi ülkeler ile Türkiye arasında ticareti daha da geliştirecek şekilde küresel çapta projeleri çeşitli ticaretin finansmanı araçları ile destekleyecek olmaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti.


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