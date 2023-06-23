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Ekonomi Türk enerji devinden rekor borçlanma! Karar şaşkına çevirdi
Ekonomi

Türk enerji devinden rekor borçlanma! Karar şaşkına çevirdi

Yeniakit Publisher
2023-06-23 00:30:00 -
Türk enerji devinden rekor borçlanma! Karar şaşkına çevirdi

Elektrik dağıtımı ve perakende olarak satış hizmeti veren Enerjisa'dan rekor bir borçlanma adımı geldi.

Elektrik dağıtımı ve perakende olarak satış hizmeti veren Enerjisa yüzde 42,5 faizle borçlandığını bildirdi.

Şirketten bugün Kamu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, 744 gün vadeli ve yüzde 42,5 sabit faizli 1 milyar 183 milyon 450 bin TL tutarında tahvil ihracı gerçekleştirildiği belirtildi.

KAP'a bildirildi

Yapılan açıklamada, “Şirketimiz 21 Haziran 2023 tarihinde 1 milyar 183 milyon 450 bin TL tutarında, 744 gün vadeli, yüzde 42,5 sabit faizli, 4 Temmuz 2025 itfa tarihli tahvil ihracı gerçekleştirmiştir” ifadelerine yer verildi.

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