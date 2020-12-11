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Spor Türk ekiplerinin UEFA Avrupa Ligi karnesi parlak değil
Spor

Türk ekiplerinin UEFA Avrupa Ligi karnesi parlak değil

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında toplamda 28 kez mücadele eden Türk ekipleri, 12 kez vize alamadı - 2009-2010'da grup aşamasında 15 puan toplayan Fenerbahçe, en başarılı takım konumunda

Yeniakit Publisher
2020-12-11 14:17:01 -
Türk ekiplerinin UEFA Avrupa Ligi karnesi parlak değil

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Bu sezon Demir Grup Sivasspor'un 6 puan toplayarak grup aşamasında elendiği UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımları, bugüne kadar çok başarılı bir performans ortaya koyamadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2004-2005'ten itibaren uygulanan grup aşaması, ilk olarak 5 takımdan oluşan gruplarda tek devreli lig usulüne göre yapıldı. 2009-2010'dan beri mevcut sistemin uygulandığı UEFA Avrupa Ligi'nde 9 Türk takımı, 28 kez yer aldı.

Beşiktaş'ın 9, Fenerbahçe'nin 6, Galatasaray ve Trabzonspor'un üçer, Konyaspor ile Medipol Başakşehir'in 2, Akhisarspor, Ankaraspor ve Demir Grup Sivasspor'un birer kez mücadele ettiği grup aşamasında Türk ekipleri 16 kez vize aldı.

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın eleme turunda veda ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi temsil eden Demir Grup Sivasspor I Grubu'nda topladığı 6 puanla Avrupa Ligi'nde gruptan çıkamadı.


- Çıkanlar ve çıkamayanlar

Organizasyonda Fenerbahçe 6, Beşiktaş ve Galatasaray 3, Trabzonspor 2, Başakşehir ve Ankaraspor ise 1 defa gruptan çıktı.

Beşiktaş 6, Konyaspor 2, Akhisarspor, Başakşehir, Sivasspor ve Trabzonspor ise birer kez yer aldıkları grup aşamasında organizasyona veda etti.

- En başarılısı Fenerbahçe

Türk takımları içinde gruplarda en başarılı performansı Fenerbahçe gösterdi. 2009-2010'da H Grubu'nda mücadele eden sarı-lacivertli ekibin, 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 15 puana ulaştığı başarıyı hiçbir Türk takımı geçemedi.

O sezon yüzde 83,3 galibiyet oranı yakalayan Fenerbahçe'yi Galatasaray izliyor. Sarı-kırmızılı ekip 4 maçın oynandığı 2008-2009'da B Grubu'nu 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 9 puan ve yüzde 75'lik galibiyet oranıyla tamamladı.

- En başarısız Akhisarspor, Konyaspor ve Trabzonspor

2016-2017'de Konyaspor, 2018-2019'da ve geçen yıl da Trabzonspor grup aşamasını 1 puan bitirerek Türk takımları içinde UEFA Avrupa Ligi gruplarında en başarısız takım oldu.

- Gruptan çıkanlar

UEFA Avrupa Ligi'nde şimdiye kadar gruplardan çıkmayı başaran Türk takımlarının performansları şöyle:

SezonTakımOGBMAYP
2009-2010Fenerbahçe65018315
2013-2014Trabzonspor6420#614
2009-2010Galatasaray6411#413
2012-2013Fenerbahçe6411#713
2010-2011Beşiktaş64119613
2016-2017Fenerbahçe64118613
2011-2012Beşiktaş6402#712
2014-2015Beşiktaş6330#512
2016-2017Ankaraspor6312#710
2014-2015Trabzonspor63128610
2019-2020Medipol Başakşehir63127910
2008-2009Galatasaray4301419
2015-2016Fenerbahçe6231769
2018-2019Fenerbahçe6222778
2007-2008Galatasaray4112654
2006-2007Fenerbahçe4112544

- Gruptan çıkamayanlar

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkamayan ekiplerin performansları ise şöyle:

SezonTakımOGBMAYP
2015-2016Beşiktaş6231769
2017-2018Medipol Başakşehir6222788
2018-2019Beşiktaş62139117
2020-2021Demir Grup Sivasspor62049116
2017-2018Konyaspor6132466
2005-2006Beşiktaş4121565
2004-2005Beşiktaş4112774
2006-2007Beşiktaş4103473
2019-2020Beşiktaş61056153
2019-2020Trabzonspor60153111
2018-2019Akhisarspor60154141
2016-2017Konyaspor60152121
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