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Eğitim

Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs başvurusu ne zaman eğitim bursu şartları neler?

Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs başvurusu ne zaman eğitim bursu şartları neler? Türk Eğitim Vakfı başvurusunda bulunmak isteyen milyonlarca öğrenci, arama motorlarına "TEV başvurusu nasıl yapılır?" , "TEV bursu ne kadar?" şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte merak edilen detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-16 15:49:00 -
Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs başvurusu ne zaman eğitim bursu şartları neler?

TEV burslarından kuruluş yılında 119 kişi faydalanıyorken şimdilerde 251.678 öğrenci faydalanıyor. 

  • Mesleki Orta Öğretim 300 TL
  • Üniversite 700 TL
  • Yüksek Lisans 1.100 TL
  • Doktora 1.400 TL

TEV bursiyerlerine parasal destek sağlamanın yanı sıra, sosyal yönden de gelişmelerini sağlamak için faaliyetlerde bulunmaktadır. Bursiyerlere bu amaçla;

-  Ücretsiz İngilizce kursu sağlamakta,

-  Staj yerleri temin etmekte,

-  İş hayatında olan konusunda uzman konuşmacıların davet edildiği dizi toplantılar düzenlemekte,

-  Web sayfamızdan erişilebilen TEV Akademi'den yararlanmaları sağlanmakta,

-  Web sayfamızdan erişilebilen TEV Mentorink'ten (Online mentorluk desteği) yararlanmaları sağlanmakta,

-  Bursiyerleri biraraya getirecek geziler (Teknik, kültür ve moral gezileri vb.)  düzenlemekte,

-  Ücretsiz tiyatro, konser ve fuar davetiyesi imkanı sağlandığında bursiyerlere ulaştırılmaktadır.

Yurt bursları için 19 Ağustos-15 Eylül, Lise haricindeki başvurular içinse, 2-22 Eylül tarihinde form doldurarak başvuru yapabilirsiniz. Detaylı açıklama ve başvuru için "burs.tev.org.tr" adresinden bilgi alabilirsiniz.

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