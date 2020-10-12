  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türk Eğitim-Sen yüz yüze eğitimde öğretmenlere düzenli Kovid-19 testi yapılmasını önerdi
Aktüel

Türk Eğitim-Sen yüz yüze eğitimde öğretmenlere düzenli Kovid-19 testi yapılmasını önerdi

Genel Başkan Talip Geylan: - "Öğretmenlerimizin, Bilim Kurulunun belirleyeceği periyotlarda testlerinin düzenli yapılması, testi pozitif çıkan öğretmenlerimizin 14 gün karantinaya alınması sağlanmalıdır"

Yeniakit Publisher
2020-10-12 11:22:57 -
Türk Eğitim-Sen yüz yüze eğitimde öğretmenlere düzenli Kovid-19 testi yapılmasını önerdi

ANKARA (AA) - Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından, yüz yüze eğitimde bugün yeni bir aşamaya geçildiğini belirterek, sınıflarda öğrencilerle saatlerce birlikte olacak öğretmenlere Bilim Kurulunun belirleyeceği periyotlarda Kovid-19 testi yapılmasını, testi pozitif çıkanların 14 gün karantinaya alınmasını istedi.

Geylan, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ara verilen yüz yüze eğitimde, bugün kapsamın genişletildiğini hatırlatarak, bu süreçte tüm öğrencilere ve meslektaşlarına sağlık ve başarılar diledi.

Salgının seyrini takip etmek ve süreci kontrol edebilmek için, milyonlarca öğrenci ile her gün muhatap olacak öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının düzenli olarak Kovid-19 testlerinin yapılmasını talep eden Geylan, "Özellikle sınıf içerisinde öğrencilerle saatlerce birlikte olacak öğretmenlerimizin, Bilim Kurulunun belirleyeceği periyotlarda testlerinin düzenli yapılması, testi pozitif çıkan öğretmenlerimizin 14 gün karantinaya alınması sağlanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Her eğitim bölgesine bir mobil sağlık ekibi görevlendirilerek o bölgedeki okulların takibinin ve Kovid-19 testlerinin profesyonelce yapılabileceğini ifade eden Geylan, öğrencilere ve eğitim çalışanlarına eksiksiz olarak maske dağıtılmasını da istedi.

Tüm öğrenci ve çalışanlara maske dağıtımı ve okulların ihtiyaç duyduğu dezenfektan ürünlerinin temini hususunda aksama yaşanmaması gerektiğini vurgulayan Geylan, "Maalesef geride bıraktığımız haftalarda bu konuda eksiklerin olduğuna şahit olduk. Benzer bir durumun önümüzdeki süreçte de yaşanması muhtemeldir. Bunun için tedbirler alınmalıdır." ifadelerini kullandı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aliyev'den gündemi altüst edecek açıklama: Rusya yapıyor
Dünya

Aliyev'den gündemi altüst edecek açıklama: Rusya yapıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın ateşkesi bozan saldırısı sonrası yaptığı açıklamada, "Rusya Erivan'ı ücretsiz silahland..
Ermenistan'dan küstah çıkış
Dünya

Ermenistan'dan küstah çıkış

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında gerilim sürerken Erivan yönetimi akılalmaz yalanlarını sürdürüyor.
Sonuçlar belli oldu! KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimi 2'nci tura kaldı
Gündem

Sonuçlar belli oldu! KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimi 2'nci tura kaldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Seçimlere yüzde 55'e yakın katılım oldu. ..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay