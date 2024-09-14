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Gündem Türk düşmanını karşısında gören Ali Koç bakın ne yaptı!
Gündem

Türk düşmanını karşısında gören Ali Koç bakın ne yaptı!

Yeniakit Publisher
2024-09-14 09:00:00 - 2024-09-14 09:02:28

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Almanya'da Daum için düzenlenen cenaze töreninde Türkiye karşıtı söylemleriyle tanınan Alman Tarım Bakanı Cem Özdemir ile göz ve el teması kurmadı.

Alman teknik direktör Christoph Daum için Almanya'nın Köln kentinde cenaze töreni organize edildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da görev yapan ve 25 Ağustos'ta yaşamını yitiren Daum için FC Köln takımının Rhein Energie Stadyumu'nda düzenlenen törene, Türk ve Alman spor camiasından çok sayıda kişi katıldı.

Cenaze töreninde, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç saha kenarında konuşma sırasını beklerken dikkat çekici bir durum yaşandı. Ali Koç, konuşmasını bitiren ve Türkiye karşıtı söylemleriyle bilinen Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir’le göz ve el teması kurmadı.

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Yorumlar

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biz kıbrıs'ı satmaya kalkan açılım adı altında pkk'lılara otobüs turu attıran şehide kelle diyen tsk'ya fetö'yle bir olup bitirme operasyonu çeken 6 şubat yapay depremiyle türk öldürme rekoru kıran türk düşmanı gürcü'yü başkan yaptık onlar bakan yapmış çok mu?

ata

bazan kardeşler de küser...
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