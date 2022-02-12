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Ekonomi Türk dünyasının ortaklık alanları büyüyor
Ekonomi

Türk dünyasının ortaklık alanları büyüyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Özbekistan ziyaretini tamamladı. Ziyaretin son gününde Semerkant'taki üretim tesislerini gezen Pakdemirli; "Özbekistan ziyaretimizin son gününde Semerkant’ta üretim tesislerini inceledik. Karşılıklı iş birliği çerçevesinde ülkelerimize değer katacak çalışmaları hayata geçirmeyi planlıyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 14:43:00 -
Türk dünyasının ortaklık alanları büyüyor

YENİ AKİT  ANKARA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Özbekistan ziyaretini tamamladı. Ziyaretin son gününde Semerkant'taki üretim tesislerini gezen Pakdemirli; "Özbekistan ziyaretimizin son gününde Semerkant’ta üretim tesislerini inceledik. Karşılıklı iş birliği çerçevesinde ülkelerimize değer katacak çalışmaları hayata geçirmeyi planlıyoruz." dedi.

Bakan Pakdemirli ziyarette Özbekistan Tarım Bakanı Cemşid Hocayev ile de görüşmüş; Hocayev, "Türkiye'nin deneyimlerinden istifade etmek istiyoruz" demişti.
Bakan Pakdemirli ayrıca Özbekistan'daki Türk işadamlarıyla da görüşmüş, toplantılar gerçekleştirmişti.

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