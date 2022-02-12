Türk dünyasının ortaklık alanları büyüyor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Özbekistan ziyaretini tamamladı. Ziyaretin son gününde Semerkant'taki üretim tesislerini gezen Pakdemirli; "Özbekistan ziyaretimizin son gününde Semerkant’ta üretim tesislerini inceledik. Karşılıklı iş birliği çerçevesinde ülkelerimize değer katacak çalışmaları hayata geçirmeyi planlıyoruz." dedi.
YENİ AKİT ANKARA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Özbekistan ziyaretini tamamladı. Ziyaretin son gününde Semerkant'taki üretim tesislerini gezen Pakdemirli; "Özbekistan ziyaretimizin son gününde Semerkant’ta üretim tesislerini inceledik. Karşılıklı iş birliği çerçevesinde ülkelerimize değer katacak çalışmaları hayata geçirmeyi planlıyoruz." dedi.
Bakan Pakdemirli ziyarette Özbekistan Tarım Bakanı Cemşid Hocayev ile de görüşmüş; Hocayev, "Türkiye'nin deneyimlerinden istifade etmek istiyoruz" demişti.
Bakan Pakdemirli ayrıca Özbekistan'daki Türk işadamlarıyla da görüşmüş, toplantılar gerçekleştirmişti.