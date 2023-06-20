Türk dünyasını Allah korudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamada, “Zengezur Koridoru, İran’la ilgili bir sorun. Yani halkının kahir ekseriyeti Müslüman olan iki ülke. Burada İran’ın böyle bir tavır içerisinde olması gerek Azerbaycan’ı gerekse bizi üzüyor. Aslında onları da üzmesi lazım. Buna olumlu yaklaşmış olsalar bugün gerek kara yolu gerek demir yoluyla burada Türkiye-Azerbaycan-İran birbiriyle bütünleşmiş olur ve belki de ‘Pekin-Londra hattı’ da açılmış olur” demişti. İran’ın tutumunu ortaya koyan bu açıklama, Kılıçdaroğlu’nun seçimlere kısa süre kala açıkladığı “Türk Yolu Projesi”nde, Azerbaycan ve Zengezur Koridoru’nu bypass edip İran’a mahkum bir yol güzergahı önermesinin altında yatan tehlikenin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Kılıçdaroğlu düşmana alet olmuştur

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Azerbaycan Toplumsal, Siyasal Uluslararası Araştırma Merkezi (İSBAM) Başkanı Samir Adıgüzelli, Kılıçdaroğlu’nun Türk düşmanlarına alet olduğunu söyledi. Erdoğan’ın dünya siyasetine hakim, yaşanan süreçleri doğru değerlendiren bir lider olduğunu vurgulayan şöyle devam etti: “Zengezur koridorundan sadece Azerbaycan’ın değil, tüm bölge devletlerinin yararlanacağı defalarca dile getirildi. Ancak İran tüm gücüyle süreci engelliyor. İran’ın son politikasını inceleyen Türk cumhurbaşkanı, İran’ın bu projenin uygulanmasının önünde bir engel olduğu sonucuna vardı. Gerçek şu ki İran resmen bu koridorun açılmasını engellemeye çalışıyor. İranlı yetkililer bunu her adımda beyan ediyor. Bana göre İran, Azerbaycan’ı Nahçıvan’a bağlayan Zengezur koridorunun açılmasını istemiyor, çünkü Türkler tarafından kuşatılmaktan çok korkuyor. Erdoğan’ın Zengezur Koridoru ile ilgili son açıklaması dünya siyasi gündeminde ciddi yankı yarattı. İran’ın Zengezur projesine karşı çıktığı bir gerçektir. İşin ilginç tarafı, bu gerçek Ermenistan tarafından yapılan bir açıklama ile de doğrulandı. Ermenistan makamları, İran’ın Zangezur Koridoru’nu engellediğini açıkladı. Türkiye’de cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Zengezur Koridoru’na alternatif olarak İran’dan geçecek bir proje sunması sadece Azerbaycan ve Türkiye’de değil, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde de ciddi rahatsızlık uyandırdı. Her şeyden önce Kemal Bey, böylesine önemli bir konuda ciddi siyasi istikrarsızlığa izin vermiş, Türkiye ve Azerbaycan’ın stratejik, ekonomik, siyasi işbirliğine karşı çıkan çevrelerin amaçlarına alet olmuştur. Cumhurbaşkanı adayı bir Türk siyasetçinin böyle bir yaklaşımı elbette kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti’nin asıl dış politikası bölgesel, milli, Türk Devletleri Teşkilatı doğrultusunda yürütülmektedir ve Türk birliği açısından son derece önemlidir.”

Türk halkı bizi tehlikeden kurtardı

ARB TV’den Siyasi Analist Tehran Oruçoğlu da, şunları söyledi: “Görünen o ki Türkiye’yi de Türk dünyasını da Allah korumuş. Türkiye’nin yaptığı seçim, Türk dünyasını kurtarmıştır. Türk dünyasının modern kurucuları Erdoğan ve İlham Aliyev’dir. Uzun yoldan geldik. Mutlu sona bu kadar yakınken Kemal Kılıçdaroğlu gibi birine asla güvenemezdik. Seçim sonuçları bu açıdan son derece hayırlı olmuştur. Türk ülkeleri son yüz yıllık tarih boyunca hiç bu kadar yakın olmamıştı. Bütün bu ilişkiler Erdoğan ve Aliyev sayesinde mümkün oldu. Türkiye vatandaşları kendi gelecekleriyle beraber Türk dünyasının geleceğini de etkilemektedir. Çoğu durumda, bazı kişiler Azerbaycan, Özbekistan ve Kazakistan vatandaşlarının Türkiye’deki seçimlere yönelik tutumunu şiddetle eleştirdi. Ama bir noktayı unutmuşlar. Türk ülkelerinden herhangi birinin Türkiye seçimleriyle ilgili görüş belirtmesi gerçeği değiştirmedi. Çünkü oy verenler yine Türkiye vatandaşıydı. Recep Tayyip Erdoğan’a oy veren tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü bizi bekleyen ciddi tehlikelerden kurtardılar. Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlere kısa bir süre kala sözde hayatının en önemli projesini açıklayarak gerçek kimliğini ortaya koydu. CHP iktidarı döneminde hükümetin Azerbaycan ile olan ilişkilerini hiçbir zaman unutmadık. Azerbaycan kendi coğrafyasında başı belada olan ve en şiddetli mücadele veren tek Türk ülkesidir. Erdoğan döneminde bu tamamen değişti. Gerçek dostluğu ve kardeşliği onunla anladık. İran-Azerbaycan ilişkilerinin gergin olduğu bir dönemde Türk dünyası projesinde İran’a yer veren bir lideri düşünmek bile istemiyorum.

Maazallah seçilseydi halimiz dumandı

Kılıçdaroğlu Türkiye’nin Cumhurbaşkanı seçilseydi, ABD-Türkiye ilişkileri ABD lehine gelişecek, Rusya-Türkiye ilişkileri bozulacak, Türk birliği ideolojisi ise tamamen terk edilecekti. Kılıçdaroğlu, 10 yılı aşkın süredir mağlup bir muhalefet lideri. Bugün hâlâ savaşıyor. Ama koltuğunu bırakacak biri varsa o da Kılıçdaroğlu’dur. Bunu bir Azerbaycanlı olarak değil, süreçleri hem bir Turancı, hem bir Türk, hem de uzun süredir dünya siyasetini analiz eden bir analist olarak görüyor ve konuşuyorum. Zengezur koridorunu yok sayan bir lider nasıl olabilir? Zengezur Koridoru, milli kimliğimizi koruyup yaşatmanın ve Türk ülkeleriyle doğrudan temaslar kurmanın ana anahtarıdır. Türk ülkelerinin her şeyi var. Ekonomik ve manevi birlik, dünyaya olan bağımlılığımızı ortadan kaldıracaktır. Biz, dünyaya ihracat yaparak güçleneceğiz. Ancak bu Zengezur koridoru olmadan mümkün değil. Türkiye, Türk ülkelerine ders verecek ekonomik güce sahiptir. Savunma sanayi tek başına bizi korumaya ve daha da geliştirmeye yeter. Baykar bugün dünyada yaşanan savaşların kaderini değiştiren yeniliklere imza attı. Bununla gurur duyuyoruz. Kendi helikopteri, kendi tankı, kendi silahı olan bir güç. CHP’liler bu gelişmeleri nasıl görmezler? Bütün bu hoşnutsuzluklar bizim için hâlâ bir muamma. Birlikte güçlenmek için AK Parti, Azerbaycan’dan YAP, Kazakistan’dan Nur Otan Partisi ve daha onlarca parti ayrım gözetmeksizin birlik olmalıdır. Geleceğimiz birlik olmakla parlak olacaktır.”

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