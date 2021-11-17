Türk dünyası eğitim ve kültür alanında iş birliği yapmalı

Korkmaz, “Türk Dünyası’nın, siyasetten ekonomiye, akademik sanatsal kültürel faaliyetlere kadar TİKA’nın en üst seviyede işlevselleşmesine tanık oluyoruz. Türk dünyası ülkelerinin istiklallerinin üzerinden 30 yıl geçti. Kültür, sanat, turizm, ekonomi, ticari, inşaat ve askeri alanlarda önemli çalışmalara şahitlik ediyoruz. TÜRKSOY, Türk Kültür ve Miras Vakfı, Türk Akademisi bunların akla gelen bazıları. Türkiye sivil toplum kuruluşlarının 30 yılın sonunda Türk dünyası dayanışmasında ve kaynaşmasında birbirimizi daha yakından tanımada çok önemli faaliyetleri vardır. Eğitim alanında Manas ve Yesevi gibi üniversiteler, YTB burslu öğrenci getirme programı çok önemli görevler üstleniyor. Türk dünyasında en büyük yatırım öğrenci değişimi olmalıdır. Ayrıca ortak ders kitapları çalışmasının tarih, edebiyat, dil, sanat, mimarlık alanlarında da yapılması zaruridir. Dilde fikirde işte birlik, tarihi öğrenmekle ders çıkarmakla geleceğin inşası daha köklü olacaktır. TV dizilerinde de son yıllarda ortak sinema yapımları dikkat çekmektedir. Tarihi dizilerde, Türk dünyasından oyuncu ve yapımcılara roller verilmelidir. Selçuklu dizisi yapıyoruz. Karabağ Zaferi’nin de Türk dünyasında Türk kimliğinin şahsiyetinin tekrar dirilmesinde büyük bir etkisi olacaktır” ifadelerini kullandı.