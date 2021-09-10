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Gündem Türk dostu Yunan sanatçı hayatını kaybetti
Gündem

Türk dostu Yunan sanatçı hayatını kaybetti

Türk-Yunan dostluğuna katkılarıyla bilinen besteci, aktivist ve politikacı Mikis Theodorakis hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 06:59:00 -
Türk dostu Yunan sanatçı hayatını kaybetti

Türk ve Yunan toplumları arasında yakın ilişkilere önem veren, bunun için Türkiye'den bazı isimlerle birlikte Türk-Yunan Dostluğu Derneği'ni de kuran besteci, aktivist ve politikacı Mikis Theodorakis'in cenaze törenine, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Başbakan Kiryakos Miçotakis, bazı siyasi parti liderleri ile aile yakınları ve sevenleri katıldı.

Theodorakis'in cenazesi, kendi vasiyeti üzerine, Girit'teki aile mezarlığına, annesi, babası ve erkek kardeşinin yanına defnedildi.

1964 yapımı sinema filmi "Zorba" için yaptığı müzikle "Sirtaki" dansını dünyaya duyuran kişi olarak biliniyor.

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