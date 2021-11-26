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Dünya Türk dostu Merkel’den bıkmıştık! Yunanlar sahibini ısırdı!
Dünya

Türk dostu Merkel’den bıkmıştık! Yunanlar sahibini ısırdı!

Almanya'da yeni hükümetin belli olması, Yunanistan'da sevinç yarattı. Yunan basını, yeni Almanya Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'ye yönelik olumsuz bir tutum takınacağını öne sürdü. "Bu Yunanistan için çok iyi" manşetleri atıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 13:46:00 -
Türk dostu Merkel’den bıkmıştık! Yunanlar sahibini ısırdı!

Yunanistan sahibi Almanya'yı manşetleri ile ısırdı. Almanya'da hükümetin değişmesi nedeniyle sevinç çığlıkları atan Yunan basını "Türk dostu Merkel'i görmekten bıkmıştık" vb..., Almanya'daki yeni koalisyon haberini böyle yorumladı.

Yeni kurulacak hükümette Yeşiller Partisi Eşbakanı Annalena Baerbock'un Dışişleri Bakanı olacağı öngürülüyor. Baerbock'un Dışişleri Bakanı olacağı iddiaları, Atina'da sevinç yarattı.

Televizyon kanallarında "Türkiye'ye antipati duyan Baerbock'un Dışişleri Bakanı olması Yunanistan için çok iyi" yorumları yer aldı.

Televizyon kanallarında "Almanya'nın Türkiye politikası değişiyor" ve Yeşiller'in Türkiye'ye karşı sert politika izleme geleneği var" ifadeleri kullanıldı.

Kathimerini gazetesi ise Baerbock'un geçen yıl Mart'ta Meriç hududundaki sığınmacı olayları sırasında "Yunanistan'ı bir daha asla yalnız bırakmamalıyız" sözlerini hatırlattı. Alman siyasetçinin Türkiye'ye denizaltı satışını durdurmaktan yana olduğunu belirtti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, geçtiğimiz günlerde Yunan basınına verdiği bir demeçte, Almanya'nın Türkiye tavrını "hayal kırıklığı" olarak ifade etmişti.

Dendias, yeni hükümetten Türkiye'ye silah satışını durdurmasını ve AB nezdinde Türkiye'ye daha katı bir rol üstlenmesini beklediklerini söylemişti.

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