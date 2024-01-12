Türk Donanması’nda nükleer, denizaltı gemisi: Donanmada askeri güç simgesi! Savunma için dikkat çeken açıklamaları!

Deniz Yarbay Deniz Aytan tarafından kaleme alınan yazıda, Fransa’nın Barrucuda sınıfı nükleer tahriki denizaltısı incelendi. Yazıda, orta vadede inşa edilmesi planlanan ‘Milli Nükleer Tahrikli Denizaltı’ hakkında da göndermelere yer verildi. Yazının dikkat çeken bölümleri şöyle:

ASKERİ GÜCÜN SİMGESİ

“Nü̈kleer tahrikli denizaltılar, II. Dü̈nya Savaş̧ı sonrası baş̧layan soğuk savaş̧ süresince askerî gücün simgesi haline gelmiş̧tir. Nü̈kleer enerjinin sağladığı sonsuz itki gücü ve uzun menzilli seyir fü̈zeleri, denizaltıları son 70 yılın en etkili stratejik silahı haline getirmiş, güvenlik politikalarının tespit edilmesinde dikkate alınması gereken önemli bir oyuncu yapmıştır. Günümüzde nükleer tahrikli denizaltıya sahip 6 ülke (ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Hindistan, Fransa) bulunmaktadır.

AKKUYU ALAN AÇACAK

“Türkiye, Akkuyu Nükleer Santrali’nin yakın zamanda hizmete girmesi ile birlikte nükleer enerji kullanan ülkeler arasındaki yerini alacaktır. Devamında sivil ve askerî tüm sektörlerde nükleer enerjiye yönelik bilgi ve tecrübenin kısa zaman içerisinde artacağı ve bahse konu enerjinin yeni kapasite geliştirme alanlarına entegre edileceği öngörülmektedir. Ayrıca nükleer teknolojinin ülkemizde kullanılmaya başlanması, orta vadede planlı Millî Nükleer Tahrikli Denizaltı Programı açısından da bir dönüm noktası anlamı taşımaktadır.

EN ETKİLİ SİLAH OLACAK

“Nükleer tahrikli denizaltıya geçişin, Türk Deniz Kuvvetleri için de kritik gelişmelere neden olması kaçınılmazdır. Özellikle millî ağır torpido AKYA ve sualtından atılan ATMACA G/M’sinin denizaltılarımızın gücüne güç katması yanında, nükleer denizaltılarımızın uzun menzilli GEZGİN seyir füzesi yeteneği kazanması ile birlikte denizaltılarımız dünya üzerindeki en etkili silahlardan biri olacaktır. Nükleer enerjiye geçiş sürecinde, alandaki bilgi ve tecrübemizin sınırlı olduğundan hareketle, Deniz Kuvvetlerimiz açısından göz önünde bulundurulması gereken çeşitli konular olduğu değerlendirilmektedir. Öncelikle denizaltıyı kullanma konseptimize uygun projelerin ortaya konulması ve denizaltıcı personelin yetiştirilmesine yönelik ön hazırlıklara şimdiden başlanması önem taşımaktadır. Böylece projelendirme aşamasından itibaren yapılacak öngörülü planlar, sorunların ortaya çıkmadan çözülmesinde rehberlik edecektir.

PERSONEL ÖNCEDEN EĞİTİLMELİ

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Denizaltılar envantere girmeden hayata geçirilen personel yetiştirme politikasının, denizaltıların etkin kullanımı açısından kritik bir hareket olduğu görülmektedir. Yeni denizaltılarda görev yapacak personel, simülatör eğitimlerine 6-7 yıl gibi bir süre önceden başlatılmış ve yetişmiş personel ihtiyacı önceden giderilmiştir. Böylece bilgi ve tecrübe yönünden yetişen personelin, kazanılan yeni yeteneklere istinaden yeni taktik geliştirilmesinde etkin görev aldığı ve denizaltıların harekât etkinliğinin artırılmasına doğrudan katkı sağlayabildiği kıymetlendirilmiştir.

ÇIKARIMLAR YAPALIM

“Fransız donanması, Barracuda sınıfı nükleer denizaltılarla birlikte vuruş etkinliğini ve caydırıcılık gücünü ciddi oranda artırmıştır. Denizaltı inşa programı 1998’de başlamasına rağmen ilk denizaltı 2022’de hizmete girebilmiştir. Aradan geçen zaman içerisinde karşılaşılan sorunlara yönelik geliştirilen çözüm alternatifleri, benzer projeye yeni başlayacak ülkeler açısından büyük önem taşımaktadır. Bahse konu çözüm alternatifleri sorunun daha ortaya çıkmadan proaktif bir yaklaşımla ortadan kaldırılmasında önemli bir araç olarak kullanılabilecektir. Türk Deniz Kuvvetleri tarafından yakın gelecekte hayata geçirilmesi planlanan Millî Nükleer Tahrikli Denizaltı Projesi'nden faydalanmak üzere; Fransa’nın denizaltı inşa projesinden kazandığı tecrübelerin elde edilerek çıkarımlar yapılmasının, kaynakların verimli kullanılmasına fayda sağlayacağı ve projeye yönelik öngörülemeyen risklerin daha ortaya çıkmadan çözülmesinde yararlı olabileceği anlaşılmaktadır.”