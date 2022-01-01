Türk Donanması için üretilecek! İmzalar atıldı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Türk Donanması envanterine katılmak üzere liman içi denizlerde akaryakıt ikmali görevi için 4 adet akaryakıt gemisinin sözleşmeleri yapıldı. 4 siparişin 2 tanesi opsiyonel statüdedir.

İsmail Demir'in açıklamasında, "DESAN-ÖZATA İş Ortaklığı ile Akaryakıt Gemisi Projesi Sözleşmesi imzaladık. Projeyle, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, milli tasarıma sahip, yerlilik oranı %80’e ulaşacak 4 gemiyle liman içi denizlerimizde akaryakıt ikmali görevini daha etkin icra edecek. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ise akaryakıt gemisi projesiyle ilgili teknik özellikler paylaşıldı.

Akaryakıt Gemisi Özellikleri:

Maksimum Seyir Sürati: 15 Knots

Seyir Siası: 500 Deniz Mili

Lojistik destek olmadan en az 3 gün denizde kalabilir.

Aynı anda 2 gemiye akaryakıt ikmali

En az 35 ton kapasiteli içme suyu sarnıcı.

Proje gemilerinin Hücumbotların görev bölgelerinde ikmal sağlayabileceğini söyleyebiliriz. Bu görev için 2 ikmal gemimiz mevcut. Yine de Alb. Hakkı Burak, Yzb. İhsan Tolunay gibi gemiler de bu maksatlı kullanılabiliyor.

İkmal gemileri görev güçlerinin liman ziyareti yapmadan; yakıt, su, yiyecek, yedek parça, mühimmat, tıbbi yardım, elektrik vb. ihtiyaçlarını denizde seyir esnasında karşılayabilmeyi sağlar. Bu sayede görev kuvvetleri görev bölgelerinde daha uzun süre görevlerini icra edebilmektedir.