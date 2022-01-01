  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Türk Donanması için üretilecek! İmzalar atıldı
Teknoloji

Türk Donanması için üretilecek! İmzalar atıldı

Savunma Sanayii Başkanlığı ile DESAN-ÖZATA İş Ortaklığı arasında, "Akaryakıt Gemisi Projesi Sözleşmesi" imzalandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 14:21:00 -
Türk Donanması için üretilecek! İmzalar atıldı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Türk Donanması envanterine katılmak üzere liman içi denizlerde akaryakıt ikmali görevi için 4 adet akaryakıt gemisinin sözleşmeleri yapıldı. 4 siparişin 2 tanesi opsiyonel statüdedir.

İsmail Demir'in açıklamasında, "DESAN-ÖZATA İş Ortaklığı ile Akaryakıt Gemisi Projesi Sözleşmesi imzaladık. Projeyle, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, milli tasarıma sahip, yerlilik oranı %80’e ulaşacak 4 gemiyle liman içi denizlerimizde akaryakıt ikmali görevini daha etkin icra edecek. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ise akaryakıt gemisi projesiyle ilgili teknik özellikler paylaşıldı.

Akaryakıt Gemisi Özellikleri:

Maksimum Seyir Sürati: 15 Knots

Seyir Siası: 500 Deniz Mili

Lojistik destek olmadan en az 3 gün denizde kalabilir.

Aynı anda 2 gemiye akaryakıt ikmali

En az 35 ton kapasiteli içme suyu sarnıcı.

Proje gemilerinin Hücumbotların görev bölgelerinde ikmal sağlayabileceğini söyleyebiliriz. Bu görev için 2 ikmal gemimiz mevcut. Yine de Alb. Hakkı Burak, Yzb. İhsan Tolunay gibi gemiler de bu maksatlı kullanılabiliyor.

İkmal gemileri görev güçlerinin liman ziyareti yapmadan; yakıt, su, yiyecek, yedek parça, mühimmat, tıbbi yardım, elektrik vb. ihtiyaçlarını denizde seyir esnasında karşılayabilmeyi sağlar. Bu sayede görev kuvvetleri görev bölgelerinde daha uzun süre görevlerini icra edebilmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay