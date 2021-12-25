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Medya Türk doktorlar Türk aşısına karşı! Siz nasıl Türksünüz yahu!
Medya

Türk doktorlar Türk aşısına karşı! Siz nasıl Türksünüz yahu!

Melih Altınok, Sabah gazetesindeki köşesinde "Gözü kapalı üçer dörder vurdurun" diye tavsiye ettikleri BioNTech'e acil kullanım onayı verildiğinde bilimsel şüphecilik duymayan Türk Tabipleri Birliği'nin yeri aşıya acil kullanım onayı verilmesine şiddetle itiraz etmesinin sebebini sorguladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 11:35:00 - 2021-12-25 11:43:44
Türk doktorlar Türk aşısına karşı! Siz nasıl Türksünüz yahu!

Melih Altınok, Sabah gazetesindeki köşesinde "Gözü kapalı üçer dörder vurdurun" diye tavsiye ettikleri BioNTech'e acil kullanım onayı verildiğinde bilimsel şüphecilik duymayan Türk Tabipleri Birliği'nin yeri aşıya acil kullanım onayı verilmesine şiddetle itiraz etmesinin sebebini sorguladı: İşte Altınok'un yazısının ilgili bölümü:

"Türk Tabipleri Birliği, Turkovac aşısına acil kullanım onayı verilmesine şiddetle itiraz etmiş.

"Gözü kapalı üçer dörder vurdurun" diye tavsiye ettikleri BioNTech'e acil kullanım onayı verildiğinde bilimsel şüphecilik falan umurlarında değildi.

Belli ki "Türk Tabiplerimiz" yerli aşıya adındaki "Türk" kelimesinden ötürü güvenmiyorlar.

Neden acaba? Kendi örgütlerininin ismi mi akıllarına geliyor?"

 

Türk Tabipleri Birliğinden
Türk Tabipleri Birliğinden "aşı" açıklaması:

Aktüel

Türk Tabipleri Birliğinden "aşı" açıklaması:

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