Türk Doktor Gürsoy, Almanya’da yılın doktoru seçildi

Avrupa’nın ilk ve tek Türk kökenli kadın Yapay Kalp Cerrahi Uzmanı Dr. Dilek Gürsoy’a Almanya’da yılın doktoru ödülü verilecek. Gürsoy, daha önce de Victress Ödülü’ne layık görülmüştü.

Avrupa’nın ilk kadın yapay kalp cerrahı unvanına sahip olan Uzman Dr. Dilek Gürsoy, kalp cerrahı kategorisinde ödüle layık görüldü. German Medical Award tarafından Almanya’da yılın doktoru ödülüne layık görülen Dr. Dilek Gürsoy, ödülünü 18 Kasım tarihinde Düsseldorf Congress Centrum’da gerçekleştirilecek törenle alacak.

"İnsanların sağlığı uğruna hedeflerimden asla vazgeçmeyeceğim”

Dr. Dilek Gürsoy, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu ifade ederek özellikle kız çocuklarının bu alanda yetişmesi için çalışmalar yapmak istediğini söyledi. Gürsoy, “Böylesine bir ödüle layık görülmem beni onurlandırıyor. Daima, azimle yoluma devam edeceğim ve insanların sağlığı uğruna hedeflerimden asla vazgeçmeyeceğim” dedi.

Gürsoy, kendisine verilen bu ödülün, ileriye dönük çalışmalarında büyük moral olduğunu ve kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Dr. Dilek Gürsoy, daha öncede Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmüş Merkel, Gürsoy’a övgüler yağdırmıştı.