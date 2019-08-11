0553 313 94 23

Türk Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat:

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Av.

11 Ağustos 2019 Pazar 16:26
Türk Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat:

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat, “Ekiplerimiz 149 ülkede necip milletimizin Vakfımıza emanet ettiği kurban vekaletlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor” dedi.


Türkiye’nin emanetlerini bu bayramda ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için harekete geçen Türkiye Diyanet Vakfı, 149 ülkede gerçekleştirdiği vekalet yoluyla kurban organizasyonu kapsamında bayram sevincini dünyaya taşıdı.


Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat, “Hayırsever halkımızın destekleriyle yurt içinde 72 il 278 kesim noktası ve yurt dışında 149 ülke 443 bölgede 6 bin 500 kişilik gönüllü ve çalışan ekibiyle birlikte dünyanın dört bir yanında vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonunu başarıyla gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.


Tüm dünyada bayram namazıyla birlikte bayram coşkusunun yaşanmaya başladığını hatırlatan Polat, şunları kaydetti:


“Allah’a teslimiyetin, itaat, sadakat ve kurbiyetin sembolü olan Kurban Bayramında bir kez daha paylaşmanın ve paylaştıklarımızla yakınlaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 1993 yılından beri Diyanet İşleri Başkanlığımız işbirliği ile “dini esaslara uygun, güven ve emanete riayet” şiarıyla yürüttüğümüz Vekâletle Kurban Kesim Programında bu yıl “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” diyerek yola çıktık. Hem dualarında Türkiye olan kardeşlerimize hayırseverlerimizin selamını götürmek hem de rızayı ilahiye ulaşmak amacıyla çıktığımız iyilik yolculuğunda ekiplerimiz 149 ülkede necip milletimizin Vakfımıza emanet ettiği kurban vekaletlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Afrika’dan Asya’ya, Uzak Doğu’dan Güney Amerika’ya, adını bile duymadığımız ülkelerde hiç görmediğimiz ve tanımadığımız kardeşlerimize, dünyanın bir ucundan öbür ucuna mesafe tanımaksızın vefakar Milletimizin yardımlarını götürüyoruz. Dünyayı saran iyilik kervanımız yolumuzu gözleyen mazlumların yüzünü güldürdü. Elhamdülillah her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram sevincini dünyaya taşıdık.”


Türk milletinin her dönem dünyanın neresinde olursa olsun mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahiplerinin hamiliğini üstlendiğini ve günümüzde de bu tarihi misyonunu en güzel şekilde sürdürdüğünü ifade eden Polat, “Vakfımıza ulaştırılan her bir emanet büyük bir hassasiyetle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Sahadaki ekiplerimiz kesim ve dağıtım işlemlerini bayram süresince devam ettirecek. Bizlere bu hayır yolculuğunda eşlik eden, desteklerini esirgemeyen Aziz Milletimize teşekkür ediyor, bayramlarını tebrik ediyor, kurbanlarının Hak katında kabul ve makbul olmasını niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 16:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kurban keserken bin 358 kişi yaralandı
    1. Kurban keserken bin 358 kişi yaralandı
    2. Tanzanya'daki petrol tankeri..
    3. Kocaeli’de 449 kişi kurbanlık keserken..
    4. Esat Öztürk: “Bayramlar kardeşliğin ön..
    5. Antalya’da ‘hırsız sevgililer ’..
    6. CHP'li belediye zammı yapıştırdı!..
    7. Mardin Valisi Yaman güvenlik güçleri..
    8. Kongo Havzası'nda yeni petrol rezervi..
    9. Dünya gündemine bomba gibi düşen..
    10. Bin 729 fanatik Yahudi Mescid-i..
    11. Türk Kızılaydan Kırgızistan'da kurban..
    12. TDV, Abidjan’da Prof. Dr. Ali Erbaş’ın..
    13. Karabük’te İl protokolü bayramlaştı
    14. Uzman Diyetisyen Havva Arın Erbay’dan..
    15. Bayramda trafik kazaları can almaya..
    16. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    17. "Acemi kasaplar" hastanelik oldu
    18. Araban’da bayramlaşma programı
    19. Sağlık Bakanlığından İstanbul Lepra..
    20. Kuzey Makedonya'da kurban bağışı
    21. Jandarma ekiplerinden drone destekli..
    22. Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan..
    23. Bayramda acemi kasaplar hastanelere..
    24. Antalya’da orman yangını: 10 hektar..
    25. Asya ülkesinde Müslümanlar camiye akın..
    26. MHP'den 'geri dönün' çağrısı!
    27. Safranbolu'da tur otobüsünde yangın..
    28. Dalaman’da uyuşturucu operasyonu
    29. Öğrencilerden şehit babasına bayram..
    30. Çavuşoğlu'ndan Sırbistan Dışişleri..
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?