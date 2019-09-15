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Türk diplomatlar ve yabancı büyükelçiler dostluk için raket salladı

Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası'nın şampiyonları Dışişleri Bakanlığı Avrupa Genel Müdürü Gülhan Ulutekin ile Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Zvonko Mucunski oldu- Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı:- "Bugün herkes güzel oynadı. Dostluk kazandı. Sağlık ve iletişim kazandı"

15 Eylül 2019 Pazar 19:09
Türk diplomatlar ve yabancı büyükelçiler dostluk için raket salladı

ANKARA (AA) - Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası'nın şampiyonları kadınlarda Dışişleri Bakanlığı Avrupa Genel Müdürü Gülhan Ulutekin, erkeklerde ise Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Zvonko Mucunski oldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun himayesinde, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, Ankara Tenis Kulübü (ATK) ve Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) iş birliğiyle düzenlenen "Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası"nda Türk diplomatlar, yabancı büyükelçiler, bakanlık ve kurum çalışanları ile sporcular yarıştı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın da büyükelçiler ve diğer sporcularla tüm gün raket salladığı karşılaşmaların ardından turnuvanın kapanış ve ödül töreni düzenlendi.

- "Dostluk, sağlık ve iletişim kazandı"

Kaymakcı, törende, Türk dış politikasının sadece masada değil, sahada da vatandaşlarının ihtiyacına koşan, şirketlerini koruyan bir diplomasi yürüttüğünü vurguladı.

Bugün düzenlenen turnuva ile diplomasinin tenis kortuna da taşındığını belirten Kaymakcı, Ankara'daki diplomatların, Dışişleri Bakanlığı görevlilerinin, Ulusal Ajans, Türkiye Akreditasyon Kurumu ve AB Başkanlığı çalışanlarının, Ankara Tenis Kulubü ve Türkiye Tenis Federasyonu üyeleri ve gönüllülerinin turnuva vesilesiyle hem spor yaptığını hem de geleceğe ilişkin görüşlerini paylaştığını anlattı.

Katılımcılara teşekkür eden Kaymakcı, uzun bir aradan sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun himayesinde yeniden başlatılan turnuvayı gelecek yıl da sürdüreceklerini söyledi.

Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere de teşekkür eden Kaymakcı, "Bugün herkes güzel oynadı. Dostluk kazandı. Sağlık ve iletişim kazandı." diye konuştu.

- "Turnuvaya yaklaşık 30 ülkeden 50'yi aşkın oyuncu katıldı"

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş da TTF'nin dünyanın en iyi sporcularını yetiştirmeyi hedeflediğini belirterek, "Bir diğer taraftan da ülkemize gelen her yabancının ülkemizden ayrıldıktan sonra bile elçimiz olarak gitmesi gerektiğini düşünerek (turnuvaya) ev sahipliği yaptık." dedi.

Durmuş, Dışişleri Bakanlığının himayesinde, AB Bakan Yardımcısı Kaymakcı ve Ankara Tenis Kulubü Başkanı Zeynep Göle Benli'nin desteğiyle tüm katılımcıların keyifli bir gün geçirdiğini kaydetti.

Benli ise "Yaklaşık 30 ülkenin ve 50'den fazla oyuncunun katıldığı turnuvaya ev sahipliği yapmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki senelerde de bu güzel iş birliğinin devam etmesi bizler için çok büyük bir onurdur. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

- Gülhan Ulutekin birinci oldu

Konuşmaların ardından, kazananlara kupaları verildi.

Turnuvada, erkeklerde ikinci John Wins Purdy, üçüncü Mehmet Küçüksakallı, kadınlarda da ikinci Victoria Seligo, üçüncü Bahar Güçlü oldu.

Turnuvanın şampiyonları, kadınlarda Dışişleri Bakanlığı Avrupa Genel Müdürü Ulutekin, erkeklerde ise Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Zvonko Mucunski oldu.

"Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası", katılımcılara madalyalarının verilmesinin ardından sona erdi.


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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 19:09
  1. Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası
  2. tenis

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