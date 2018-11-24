0553 313 94 23

Türk devi satılıyor

Bünyesinde Filli Boya markasını da barındıran Betek Boya satılıyor. Şirketten yapılan açıklamada "İş birliklerini değerlendirmeye açığız" ifadesi kullanıldı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 07:11
Türk devi satılıyor

Boya sektörünün başlıca şirketlerinden olan ve Filli Boya markasını da barındıran Betek Boya’nın hissedarları, şirketin yüzde 100’üne kadar satış opsiyonlarının değerlendirilmesi için Ünlü&Co’yu yetkilendirdi.

Konuya yakın iki kaynağın verdiği bilgiye göre, şirket satış opsiyonlarının değerlendirilmesi için yetkilendirme yaparken, hisselerle ilgilenen yabancı şirketler bulunuyor.

"Tamamı satılabilir"

Bir kaynak “Betek Boya ortakları satış süreci için yetkilendirme yaptı. Şirketin yüzde 100’üne kadar satış opsiyonları değerlendirilebilir. Şirket ile ilgilenen Amerika, Avrupa ve Uzak Doğu’dan şirketler var” diye konuştu.

Konuyla ilgili Ünlü&Co bir yorum yapmazken, Betek Boya Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu Reuters’a şu açıklamayı yaptı:

“Betek, gelecek 10 yıl planlarında Türkiye ve bölgemizde boya branşlarında ve mantolama alanında stratejik ve büyük adımlar ile gelişme potansiyeline ve planlarına sahiptir. Söz konusu büyüme sürecinde pazar fırsatlarının geliştirilmesine imkan verecek iş birliklerini değerlendirmeye açığız.”

Çoğunluk hissesi Akpınar ailesinde

Betek Boya hissedarları arasında yaklaşık yüzde 25 pay ile Alman DAW şirketi yer alırken, çoğunluk hissedar konumunda Betek Boya’nın sahibi Akpınar ailesi yer alıyor.

Kaynakların verdiği bilgiye göre Betek Boya’nın bu sene sonunda 1.6 milyar lira ciroya ulaşması bekleniyor.

İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre 1988 yılında kurulan Betek Boya Kimya’nın Türkiye’de Kayseri ve Gebze’de üretim tesisleri bulunuyor. Şirket Mısır’da da boya üreterek buradan çok sayıda ülkeye ihracat yapıyor.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 07:11
  1. Kayseri
  2. EKONOMİ Haberleri
  3. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'ı köşeye sıkıştıran iddia!
    1. Trump'ı köşeye sıkıştıran iddia!
    2. Sert düşüş sürüyor! 2017'den bu yana..
    3. Dünyayı sarsan olayla ilgili flaş..
    4. Türk devi satılıyor
    5. Polis uzun süredir peşindeydi.....
    6. Bomba iddia! Alman basını duyurdu
    7. Kahreden haber... İsyan ettiren detay
    8. Sürpriz gelişme... İstanbul, Ankara ve..
    9. Ahmet Çakar'dan çok sert açıklama: Var..
    10. Yorumcu Rıdvan Dilmen: Serdar Aziz'in..
    11. Yeniden Refah Partisi'nin listesi..
    12. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa..
    13. Mehmet Demirkol'dan Galatasaray..
    14. Albayrak: 30 milyon Galatasaraylıyı..
    15. Aykut Kocaman yardımcıları hakkında..
    16. Ali Ece'den hakem açıklaması: Şu anda..
    17. AK Partili Çavuşoğlu'nun acı günü
    18. Kaşıkçı'nın kızları Washington Post'a..
    19. İşte Konyasporlu Skubic'in penaltı..
    20. Terör örgütü YPG'den Türkiye'ye çağrı!
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!
    Meteoroloji'den kar uyarısı!
    Meteoroloji'den kar uyarısı!

    Günün Karikatürü

    24 Kasım 2018
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Fırsatçılar pes artık dedirtti! Kimse anlamaz sandılar ama...
    Fırsatçılar pes artık dedirtti! Kimse anlamaz sandılar ama...