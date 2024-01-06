Türk dev çiçek firması iflas etti! iflası olan şirket Türkiye'de çiçek sektöründeki en iyi şirketelerden biri, deviydi

Dünyaya iflas haberleri peş peşe iflas haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin en iyi firmalarından bir olan firma bu kez İzmir'de faaliyet gösteren bir şirket iflas etti. son olarak tasfiye talebi için iflas başvurusu işlemleri için başvuru yapacağı bilgisi geldi. Çiçekçilik faaliyet gösteren firmadan kötü haber maalesef geldi.