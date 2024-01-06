Türk dev çiçek firması iflas etti! iflası olan şirket Türkiye'de çiçek sektöründeki en iyi şirketelerden biri, deviydi
Dünyaya iflas haberleri peş peşe iflas haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin en iyi firmalarından bir olan firma bu kez İzmir'de faaliyet gösteren bir şirket iflas etti. son olarak tasfiye talebi için iflas başvurusu işlemleri için başvuru yapacağı bilgisi geldi. Çiçekçilik faaliyet gösteren firmadan kötü haber maalesef geldi.
Kamusonhaber' sitesinde aktarılan habere göre; İzmir'in önde gelen şirketlerinden olan çiçek devi iflas etti
Dev çiçek firması daha fazla dayanamayarak iflas ettiğini açıkladı. Çiçek firması en önde gelen firmalar arasında yer alıyordu...
İzmir Torbalı’da faaliyet gösteren Ege Botanik Çiçekçilik Seracılık Ve Ticaret Limited Şirket iflas etti.
Borçları yüzünden ekonomik krize daha fazla dayanamayan çiçekçinin yüzlerce çalışanı işsizler kervanına katılacak.
İzmir’de Çaybaşı’da bulunan şirket, İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararıyla iflas ettiğini duyurdu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Konu ile ilgili firma hakkında, “İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 27/12/2023 tarih ve 2023/854 esas sayılı ilamı ile saat 10:19’da iflasına karar verilmiş olup, tasfiye işlemleri Müdürlüğümüzün yukarıda esas numarası yazılı iflas dosyasından yürütülmektedir.
BBN'ye göre: Keyfiyet İİK'nın 166. Maddesi gereğince ilan olunur” açıklamalarında bulunuldu.
Ekonomi
Milyar dolar borç, iflas kararı! Finans devi iflas etti: hakkında ayrıca mahkemeye başvurusu için harekete geçti
Dünya
Hindistan hükümeti donanması, Umman Denizi'nde kaçırılan gemi mürettebatını kurtardı! Somali hükümetinden ihbar...
Ekonomi
Türkiye ile BM anlaştı: Türkiye'yi bekleyen çok konuşulacak ticaret protokolü hazır! Ömer Bolat çağrısı
{relation id:1819115 slug:'1200-adet-iris-t-fuzesi-guc-katacak-devreye-aliniyor-o-ulke-savas-moduna-girdi-kimse-bunu-beklemiyordu-acikl