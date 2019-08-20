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Türk denizleri, BM'de açılan sergiyle anlatıldı

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nın denizler ve denizlerdeki biyoçeşitliliği tanıtmak için hazırladığı "Türk Denizlerini Keşfedelim" adlı sergi Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde açıldı

20 Ağustos 2019 Salı 04:04
Türk denizleri, BM'de açılan sergiyle anlatıldı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nın (TÜDAV) denizler ve denizlerdeki biyoçeşitliliği tanıtmak için hazırladığı "Türk Denizlerini Keşfedelim" adlı sergi Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde açıldı.

Türk denizleri, Türkiye'de farklı kentlerde çekilen ve BM Genel Merkezi'nde sergilenen 32 fotoğrafla anlatıldı.

Sergilenen fotoğraflar arasında 2002 yılında Fethiye'de kurtarılan kaşalot balinası, küresel iklim değişikliğinden etkilenen deniz canlıları, yabancı istilacı türler ve etkileri, koruma altındaki köpekbalıkları, tehdit altındaki deniz çayırları ve nesli tükenme tehlikesindeki orfozlar yer aldı.

Sergide mavi ekonomi için önemli hale gelen balık çiftlikleri, balık üretimi ve kadın balıkçıların olduğu fotoğraflara da yer verildi.

Serginin açılışını yapan Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de denizlerin ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Okyanusların ve denizlerin sağlığının gezegenin ekonomik, sosyal ve çevresel refahı için kritik öneme sahip olduğunu, ancak bugün iklim değişkiliği nedeniyle giderek artan bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığına dikkati çekti.

Küresel sera gazı salınımının tehlikeli seviyelere ulaştığını, son 4 yıldır sıcaklıkların rekor seviyelere ulaştığını ve deniz seviyelerinin arttığını belirten Sinirlioğlu, iklim değişliliğinin sağlığı tehdit eden etkilerinin hava kirliliği ve sıcak hava dalgaları yoluyla görülmeye başlandığını ve küresel ısınmanın gıda güvenliğini de tehdit etttiğini aktardı.

Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele aktif bir rol üstlendiğini ifade eden Sinirlioğlu, Türkiye'nin eylül ayında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in düzenleyeceği İklim Zirvesi'nin sponsorlarından biri olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin çabalarından bazılarının doğrudan biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülmesine yönelik olduğunu anlatan Sinirlioğlu, Türkiye'nin 2022'de Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'ne taraf ülkelerin 16. toplantısına ev sahipliği yapacağını, bu yıl kasım ayında ise İstanbul'da balinalara ve yunuslara yönelik tehditleri azaltmayı amaçlayan bir toplantı düzenleneceğini belirtti.

TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk ise Türkiye'nin Karadeniz ve Akdeniz'e kıyıları olan tek ülke olduğunu ve bunun da hayati derecede önemli biyoçeşitliliği koruma sorumluluğunu beraberinde getirdiğini söyledi.

Öztürk, okyanus ve denizlerle biyoçeşitliliği korumanın uluslararası iş birliğini gerektirdiğini vurguladı.

Türkiye'nin seçkin deniz ve sualtı fotoğrafçılarının eserlerinden oluşan sergi, 23 Ağustos'a kadar gezilebilecek.

Serginin sponsorluğunu, Türk Hava Yolları, Dışişleri Bakanlığı, Deniz Ticaret Odası, MarinPark ve Fairy markaları üstlendi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 04:04
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