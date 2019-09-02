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Türk denizciler, Kanarya adaları açıklarında 24 mülteciyi kurtardı

Bir Türk gemisi, İspanya’nın güneybatısındaki Kanarya Adaları açıklarında bir teknede mahsur kalan 24 Afrikalı mülteciyi kurtardı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 14:04
Türk denizciler, Kanarya adaları açıklarında 24 mülteciyi kurtardı

Bir Türk gemisi, İspanya’nın güneybatısındaki Kanarya Adaları açıklarında bir teknede mahsur kalan 24 Afrikalı mülteciyi kurtardı.


Ekmen Trans adlı bir Türk gemisinin mürettebatı İspanya’nın güneybatısındaki Kanarya Adaları açıklarında mültecileri taşıyan bir tekneyi fark etti. Mürettebat, Kanarya adalarından 60 mil uzakta bulunan teknedeki 3’ü çocuk, biri hamile olmak üzere 24 mülteciyi gemilerine aldı.


Türk denizciler İspanyol yetkilileri olayla ilgili bilgilendirdikten sonra hamile kadın bir helikopterle hastaneye kaldırıldı. Diğer mülteciler ise dün Las Palmas limanına indi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 14:04
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