Türk Deniz Kuvvetleri'ne Hızlı Bir Katkı: Yeni Çok Amaçlı Gemiler Donanmada!

Türk Deniz Kuvvetleri, hızlı ve çok amaçlı yeni gemilerle envanterini güçlendirmeye devam ediyor. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) tarafından kullanılan ve şimdi Türk Donanması'na katılan Oruç Reis V, Seydi Ali Reis I ve Kaptan Paşa isimli katamaran tipi deniz otobüsleri, resmi olarak "Süratli Nakliye Gemisi" olarak hizmet verecek.

Bu gemiler, Türk Deniz Kuvvetleri'nin platformlar sekmesine dahil edilmiş ve şu an İzmir Tersanesi Komutanlığı'na bağlı Alaybey Tersanesi'nde bakım ve tadilat için bulunuyor. 1997 yılında Norveç'te inşa edilen bu gemiler, İDO'nun iç hat seferlerini sonlandırmasıyla birlikte satışa çıkarılmıştı.

Ana Karakteristikleri

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Boyutlar: 35 x 10 x 1,96 m.

Deplasman Tonajı: 119 ton

Seyir Sürati: 15 knot / 120 deniz mili, Azami Sürat: 20 knot

Personel: 1 Subay, 4 Astsubay, 3 Uzman, 8 Sözleşmeli Erbaş/Er

Bu yeni gemiler, Türk Deniz Kuvvetleri'nin çeşitli operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış ve modernize edilmiş durumda. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, bu yeni katamaran tipi gemilerle hareket kabiliyetini artırarak, operasyonel etkinliği yükseltmeyi hedefliyor.