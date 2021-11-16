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Teknoloji Türk Deniz Kuvvetleri’ne 10 adet "Super Cobra"
Teknoloji

Türk Deniz Kuvvetleri’ne 10 adet "Super Cobra"

Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan "10 adet AH-1W Super Cobra" tipi taarruz helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na devredilecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 20:35:00 -
Türk Deniz Kuvvetleri’ne 10 adet "Super Cobra"

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçlarına binaen 90’lı yıllarda, terörle mücadele amacıyla ABD’den tedarik edilen AH-1W Super Cobra Taarruz Helikopterleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na devredilecek.

SavunmaSanayiST.com tarafından edilen bilgilere göre; 10 adet helikopterin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na devri, gelecek yıl gerçekleştirilecek. İlk AH-1W Super Cobra Taarruz Helikopteri’nin, 2022 yılının Mayıs ayı içerisinde donanmaya devredilmesi planlanıyor.

AH-1W Super Cobra Taarruz Helikopterleri, ABD Deniz Piyadeleri’nin kullanımındaki platformlar olmaları sebebiyle deniz şartlarına uyumlu yapıdalar.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na devredilecek AH-1W Super Cobra helikopterlerinin, kısa içerisinde hizmete alınması planlanan TCG ANADOLU Amfibi Hücum Gemisi (LHD)’ne konuşlandırılacağı öngörülüyor. Türk Donanması, AH-1W Super Cobra’lar ile envanterine ilk kez taarruz helikopteri katmış olacak.

Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından yürütülen T-929 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri (ATAK-II) Projesi’ne katılımının da söz konusu olduğu öngörülüyor.

AH-1W Super Cobra’ların Kara Kuvvetleri Komutanlığı hizmetinden çıkartılacak olmalarının, kuvvete negatif bir etki oluşturmayacağı düşünülüyor. Kuvvet, 2014 ila 2021 yılları arasında 50 adetten fazla TUSAŞ T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri teslim aldı.

SavunmaSanayiST

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