Türk çocuğa verilen ceza yok artık dedirtti! Böyle ırkçılık görülmedi

Türkiye'de Türkçe'den başka resmi diller olması için propaganda üstüne propaganda yapılırken içimizdeki yine aynı o güruh tarafından medeniyet diye bize örnek gösterilen ülkelerde peş peşe Türkçe yasakları geliyor.

Almanya'da Hıristiyan Demokrat Partili (CDU) politikacılar, Türkçe'nin evde bile konuşulmasını önleyecek tedbirler almak için harekete geçti. Politikacılar bunun Türkçeyi konuşturmamak için yaptıklarını açık açık söylemese bile, yürürlüğe koymayı düşündükleri son uygulama bunu gösteriyor. Ülkeye gelecek imamlara dil şartı getiren Almanya, şimdi de anaokulundaki çocuklara yönelik bile skandal poltiitikalar geliştirmeye başladı.

Almanya'da son olarak okul bahçesinde Türkçe konuşan çocuğa verilen ceza pes dedirtti. Ülkedeki ilkokul düzeyindeki okulda ırkçı bir öğretmen, Türkçe konuşan bir çocuğa "Neden Almanca konuşmalıyız" başlıklı ödev cezası verdi.

Ödev, İngilizcenin serbest olduğu ülkede, Türkiye düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Türk çocuğa verilen ırkçı ceza sosyal medyada az yer bulsa da duyarlı vatandaşların tepkisini çekti.