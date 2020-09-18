Türk boksörler Ukrayna'da ringe çıkacak
Türk boksörler Ali Eren Demirezen ve Volkan Gökçe Ukrayna'da ringe çıkacak.
Ağır sıklette yarışan Türk boksörler Ali Eren Demirezen ve Volkan Gökçe, 20 Eylül Pazar günü Ukrayna'da ringde olacak.
Rio 2016 Olimpiyat Oyunlarında Türkiye'yi temsil eden ve arka arkaya üç Avrupa Şampiyonu olan Demirezen, Polonyalı Sokolowski ile karşı karşıya gelecek. Bu maç aynı zamanda dünya sıralamasını da etkileyecek.
Volkan Gökçek'de Ukraynalı Ruslan Belinskiy ile yarışacak.