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Türk boğazlarından 6 ayda 40 bin 880 gemi geçti

Çanakkale ve İstanbul boğazlarından yılın ilk 6 ayında 40 bin 880 gemi geçti.

30 Eylül 2019 Pazartesi 12:01
Türk boğazlarından 6 ayda 40 bin 880 gemi geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü verilerinden edinilen bilgilere göre, 2019'un ilk 6 ayında Çanakkale Boğazı'nı 71'i yedekli, 21 bin 26 gemi kullandı.

Günlük ortalama 120 geminin geçtiği boğazda, en düşük sayıda geçiş 3 bin 257 gemi ile şubatta, en yüksek sayıda geçiş ise 3 bin 782 gemi ile martta yaşandı.

Çanakkale Boğazı'ndan 200 metreden büyük 3 bin 247 gemi geçti. 10 bin 359'u kılavuz kaptan alan gemilerin toplam ağırlığı ise 413 milyon 486 bin 264 groston olarak hesaplandı. İlk 6 ayda boğazdan geçen tanker sayısı ise 4 bin 880 oldu.

Geçen yıl Çanakkale Boğazı'ndan ilk 6 ayda 22 bin 65 gemi geçmişti.

İstanbul Boğazı

İstanbul Boğazı'nı ise yılın ilk 6 ayında 19 bin 854 gemi kullandı.

Boğazdan geçen 12 bin 656 gemi kılavuz kaptan alırken, 50 gemi ise geçişini yedekli tamamladı.

İstanbul Boğazı'ndan ise en düşük sayıda geçiş 3 bin 9 gemi ile şubatta, en yüksek sayıda geçiş ise 3 bin 583 gemi ile martta yaşandı. 500 grostondan küçük 163 geminin geçtiği boğazdan boyu 200 metreden büyük bin 997 gemi geçti. Yılın ilk 6 ayında İstanbul'dan geçen tanker sayısı ise 4 bin 485 olarak gerçekleşti.

İstanbul Boğazı'ndan geçen yıl aynı dönemde ise 20 bin 709 gemi geçmişti.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 12:01
  1. İstanbul Boğazı
  2. Çanakkale Boğazı

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