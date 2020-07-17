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Sağlık

Türk bilim insanlarından önemli keşif

Türk bilim insanları, kanser hastalarının kanında bulunan ve kansere karşı halen savaşma kabiliyetini kaybetmemiş yeni hücre tespit etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 10:26:00 -
Türk bilim insanlarından önemli keşif

Türk bilim insanları, kanser hastalarının kanında bulunan ve kanserle savaşma kabiliyetini yitirmemiş olduğu belirlenen yeni bir hücre tespit etti.

Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Güneş Esendağlı ve ekibinin bağışıklık sistemi hücreleri üzerine yaptığı çalışmada önemli bir buluşa imza atıldı.

Esendağlı ve ekibi kanser hastalığında artış gösteren bir hücrenin varlığını keşfetti.

Çalışma hakkında bilgi veren Prof. Dr. Güneş Esendağlı, şu ifadeleri kullandı:

"Kanser hastalarının topladığımız bağışıklık hücrelerini, farklı tekniklerle karakterize ettik. Bu hücrelerin içinde 20 binden fazla gen ifadesinin nasıl değiştiğini gördük. Diğer hücrelere göre nasıl farklı davrandıklarını, kanserle savaşta bağışıklık sistemini destekleyip desteklemediklerini gösterdik. Monosit dediğimiz bağışıklık hücre grubuna ait bu yeni tipteki hücreleri çeşitli tekniklerle belirledik ve topladık. Saflaştırdık, sağlıklı kişilerde göz ardı edilebilecek kadar az olduğunu, kanser hastalarında arttığını gördük"

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