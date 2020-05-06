Türk Bilim adamı Şahin’in CEO’su olduğu BioNTech ve Amerikan Pfizer, korona aşısı ABD’de insanlar üzerinde test ediyor

Almanya’da Türk bilim adamı Prof. Dr. Uğur Şahin’in CEO’su olduğu BioNTech ve Amerikan Pfizer ilaç şirketi, korona virüse karşı aşıyı ABD’de insanlar üzerinde denemeye başladı.

Korona virüs pandemisi mücadelesinde aşı geliştirme çabaları ABD ve Alman ilaç firmalarının ortaklığıyla devam ediyor. Almanya’da Türk bilim adamı Prof. Dr. Uğur Şahin’in CEO’su olduğu ilaç firması BioNTech ile ABD’li ilaç firması Pfizer bugün ABD’de aşı denemelerine başladıklarını duyurdu. Aşı programının BNT 162 olarak adlandırıldığı ve vücudun bağışıklık tepkisini tetikleyen bir protein üretmesine yardımcı olan MRNA ve mesajcı RNA yaklaşımı olarak adlandırılan 4 deneme aşısı grubu olduğu belirtildi. Pfeizer ve BioNtech tarafından yapılan ifadelerde, sürecinin sorunsuz ilerlediğini ve aşının bu yılın sonuna kadar milyonlarca dozda hazır olmasının beklendiği kaydedildi.

BioNTech CEO’su Uğur Şahin, korona virüs pandemisi için geliştirilen aşı hakkında klinik öncesi verilerin iyi sonuçlar verdiğini ifade ederek, "Düşük dozda (hayvanlarla) bile bazı aşı tepkileri görüyoruz ve bu farklı hayvan modellerindeki aşı tepkilerinin insanlarda da olumlu aşı tepkisine dönüşeceğine inanıyoruz" dedi.

BioNtech CEO’su Uğur Şahin, aşı çalışmaları için hızlı hareket edileceğine inandığını söyledi. "Bir pandemi durumunda aşıların faydaları çok daha büyüktür" ifadelerini kullanan Şahin, "Muhtemelen bu denemeye bin kadar insanı kaydedeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü 100’den fazla korona virüs aşı denemeleri olduğunu sadece 8 tanesinin klinik denemelerden geçtiğini belirtti. Birincisi, Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından yönetilen deneysel bir deneme aşıları. İngiltere’de Oxford Üniversitesindeki araştırmacılar da kendi aşı adayları ile klinik araştırma yapmaya devam ediyor.