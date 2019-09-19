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Türk bayrağının gölgesindeki hayalet köyün ilginç hikayesi!

1923 yılında gerçekleşen nüfus mübadelesinde Rumlar tarafından terk edilen Muğla'nın Fethiye ilçesindeki 'Kayaköy' görenleri adeta mest ediyor. Zirvesinde Türk bayrağı dalgalanan köyün ilginç de bir hikayesi var.

19 Eylül 2019 Perşembe 13:49
Türk bayrağının gölgesindeki hayalet köyün ilginç hikayesi!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan "Hayalet Köy" olarak bilenen terk edilmiş Kayaköy'ün havadan çekilen görüntüleri, eşsiz manzarasıyla ilginç görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin en önemli tatil beldelerinden olan Fethiye, doğal güzellikleriyle de görenleri kendine hayran bıraktırıyor. Kadim kültürlerin izlerini taşıyan Fethiye, birden çok tarihi alana da ev sahipliği yapıyor. Rumlar döneminden kalan terk edilmiş Kayaköy, havadan görüntülendi.

Görenleri hayran bırakıyor

Çekilen görüntülerde doğal güzelliklerin arasında çatıları olmayan yüzlerce evin görüntüsü ilginç manzaralar oluşturdu. Terk edilen köyün zirvesinde yer alan Türk Bayrağı ile bütünleşen manzara kendine hayran bırakıyor. Bölgeyi ziyaret için yurt içinden ve yurt dışından birçok kişi geliyor.

Mübadelede esnasında terk edilmiş

Bir tepenin yamacına kurulmuş Rumlar döneminden kalma Kayaköy, 1923 yılındaki mübadele ile birlikte terk edilmiş ve burada Türkler yaşamaya başlamış. Türklerin de bir dönem sonra köyü terk etmesinden ve 1957 Fethiye Depremi ile köyün hasar görmesinden sonra köyde bir daha yerleşik yaşam kurulmamış.

Kayaköy'de yaklaşık 500 hane bulunuyor. Her biri 50 metrekare büyüklüğünde, iki katlı, birbirlerinin manzarasını kapatmayacak şekilde inşa edilen köy, 2 Yunan Ortodoks Kilisesi ile birlikte koruma altına alınmış durumda ziyaretçilerini bekliyor.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 13:49
  1. Kilis
  2. Muğla
  3. Fethiye ilçesi
  4. Hayalet Köy
  5. Kayaköy

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