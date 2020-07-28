Türk Bayrağını koparıp yere attı! Hakim karşısına çıkan şahsın cezası verildi
İstanbul'da 26 Temmuz'da iş yerinin dış cephesinde asılı olan Türk Bayrağını koparıp yere attığı belirtilen 2 kişiden biri gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.
İstanbul Şile'de bir iş yerinin dış cephesinde asılı olan Türk Bayrağını koparıp yere attığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Temmuz'da Çavuş Mahallesi Üsküdar Caddesi'ndeki bir iş yerinin dış cephesinde asılı olan Türk Bayrağını koparıp yere attığı belirtilen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
İş yerinde gözaltına alındı
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerinin kimliklerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda, bayrağı yere attığı iddia edilen Tarkan H'yi (49) Kumbaba Mahallesi'ndeki iş yerinde gözaltına alındı.
Sevk edildiği adliyede tutuklandı
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Tarkan H, tutuklandı.
Öte yandan, olay anında Tarkan H'nin yanında bulunan Ramazan E'nin de "bilgi sahibi" olarak ifadesine başvuruldu.