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Gündem Türk Bayrağına büyük saygısızlık! CHP'li Öztrak konuşurken dikkat çekti
Gündem

Türk Bayrağına büyük saygısızlık! CHP'li Öztrak konuşurken dikkat çekti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir restoranda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın hemen arkasındaki skandal detay tepki çekecek cinstendi.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 01:04:00 - 2020-09-01 01:54:31

Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir restoranda partililerle buluşan CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak , basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu 320 milyar metreküp doğal gazın bir an önce milletin yararına kullanılması gerektiğini ve vatandaşa yansıtılması gerektiğine dikkat çekerek, "Bu iktidar da bunu yaparsa biz tabii ki alkışlarız." demişti.

Türk Bayrağı'na büyük saygısızlık

Fakat Öztrak, konuştuğu sırada kameralara yansıyan skandal detayı hiç bir CHP'li fark etmedi. Öztrak'ın toplantı düzenlediği restoranın tuvalet kapısının girişinde Türk bayrağı bulunuyordu. Milli bir simge olan bayrağın tuvalet girişinde kapı üzerinde durmasının anlamının ne olduğunu düşünmek bile insanı üzüyor.

Uğrunda binlerce şehit kanı bulunan Türk Bayrağı'na yapılan bu hakaret için CHP'lilerin ne düşündüğü büyük bir merak konusu.

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